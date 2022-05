En Juchitepec, Edomex; Festejan a madres de familia, por el gobierno que encabeza Marisol Nava.

*La alcaldesa reafirmó su compromiso de seguir trabando todos los días de su administración municipal, “Porque amo a mi pueblo, porque aquí vivo”: MNL. Mas de tres mil quinientas personas, se dieron cita a la explana municipal, donde la Presidenta Municipal Constitucional, junto con su cuerpo edilicio y el Presidente Honorario del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Hugo Martínez Estrada, festejaron, con motivo de su día a las madres de familia de esta demarcación.

En este evento, las festejadas disfrutaron de un concierto con la voz gemela de Juan Gabriel, acompañado de la orquesta sinfónica internacional del maestro Lucas Rivero Cerón, de la comunidad de Cuanalán, municipio de Acolman, Estado de México, disfrutando de más de noventa minutos de canciones que coreaban las asistentes.

Aquí mismo, todas las personas compartieron el pan y la sal, para luego disfrutar una rifa importante, donde se sortearon enseres para el hogar, utensilios de cocina, como baterías de cocina, juegos de vasos, línea blanca y otros artículos, como pantallas gigantes, refrigeradores, estufas, colchones, licuadoras, cafeteras, hornos de microondas, y otros objetos, para el agasajo de las madres de familia, que este día fueron festejadas por el gobierno municipal.

En este evento, asistieron también líderes sociales, representantes vecinales, amigos y vecinos de municipios circunvecinos, así como el sacerdote de la iglesia católica de la cabecera municipal, Presbítero Rodolfo A. Alanís, quien comentó las actividades que se retoman en el templo católico, para los creyentes de este municipio y delegación San Matías Cuijingo.

La Presidenta Municipal, no cesó en felicitar a las madres de familia por el día de las madres; y a los ciudadanos en general, les reafirmó su compromiso de seguir trabando todos los días de su administración municipal, “Porque amo a mi pueblo, porque aquí vivo, porque quiero seguir caminando por las calles de mi pueblo con la frente en alto, por trabajar como me he comprometido con todos ustedes amigos y vecinos de Juchitepec”, finalizó.

