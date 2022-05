En México crece número de personas desaparecidas, ya suman más de 100 mil

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) que inició en 1964 y hasta el 16 de mayo de 2022, que fue elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob), 100 mil 012 personas se encuentran en situación de desaparecidas y no localizadas, el 43.5 por ciento del total de registros que asciende a 245 mil 537 de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.

