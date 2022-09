En México hay mujeres deudoras alimentarias

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

En México no sólo hay hombres deudores alimentarios, pero indiscutiblemente también hay mujeres, las que no son exhibidas públicamente como los varones, a quienes algunas “luchadoras sociales”, acompañada de altos funcionarios del Poder Legislativo Federal, exhiben en “tendederos” de supuestos deudores de alimentos, violentando de manera flagrante sus derechos humanos, ya que no pocos de ellos son inocentes.

Lo anterior fue destacado por Yazmín F. Montpellier, directora general de Servicios Psicológicos en América y delegada profesional internacional de la ONG ¨Primero Infancia Internacional”, en respuesta a la coordinadora de la propueste 3 de 3 Contra la Violencia e Impulsora de la Key Sabina, Diana Luz Vásquez Ruiz, quien con apoyo del senador José Narro Céspedes, colocó un TendederoDeDeudores Alimentarios a las afueras de la Cámara Alta, exhibiendo y denostando a varios de ellos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...