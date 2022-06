En Valle de Chalco, Edomex; Ex regidora se opone a cumplir el reglamento de tránsito vehicular

*Fue conducida hasta el Juez cívico, por alteración de orden público; su padre Marcelino Guzmán León, amenaza “hacer justicia por propias manos”.

Por aplicar el reglamento del “hoy no circula”, policías de tránsito del gobierno del Estado de México, asentados en el municipio de Valle de Chalco solidaridad, conminaron a la conductora de una unidad a recibir su infracción derivado de no acatar el reglamento estatal.

Ante tal señalamiento de las uniformadas de tránsito estatal, se refiere que la conductora de esta unidad se dirigió de manera inapropiada contra las uniformadas, por lo que ellas decidieron remitirla al juez conciliador por alteración del orden público.

Tras de ello, apareció el líder social de este municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Marcelino Guzmán León, quién a través de sus redes sociales por medio de un video, comentó que el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, acaba de decir que está infracción, no amerita corralón, “Señor Gobernador, acabas de decir que qué no amerita corralón, el no circula “, Expresó el iracundo líder.

Tras este señalamiento en el mismo video, Guzmán León dijo que “Tienen detenida a una ex regidora, de nombre María Emma Guzmán Pérez; si esto hacen con una ex regidora, qué no harán con la ciudadanía común”.

Acotó, “Señor gobernador atiende a tu estado; presidente de la república, no seas candil de la calle oscuridad de tu casa’: y acotó, “En el caso del gobernador, es una vergüenza que sus elementos andan robando, que le andan robando al pueblo de México al pueblo trabajador, es una vergüenza, Alfredo del Mazo Maza, que aquí, se estén dando estas cosas en la tierra de solidaridad.

Finalmente, Guzmán León señaló, “Te hacemos un llamado para que atiendas a este municipio donde el corrupto presidente municipal, y todos sus achichincles lo único que hacen es robar al pueblo trabajador, al pueblo humilde. Te hacemos un llamado, que atiendas este municipio; de otra manera nos vamos a hacer justicia con nuestras propias manos, porque e eso nos están obligando gobernador del estado y presidente de la república”, señaló amenazante.

“Por esa razón se los advertimos gobernador, o pones en orden al delincuente presidente municipal que tenemos aquí o atente a las consecuencias también”, (SIC). Finalizó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...