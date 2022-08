En Valle de Chalco Solidaridad, Fracasó Irma Tenorio en busca de ser Consejera Política de Morena

*Ni con la supuesta compra de votos, ni con ampararse bajo el nombre del extinto Francisco Tenorio, le funcionó para quedar dentro de los primeros cinco lugares de las mujeres. Señalamientos reclamos y acusaciones, circulan entorno a Irma Tenorio Contreras, con relación a lo sucedido en las elecciones pasadas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (morena) dónde, de manera interna, se eligieron consejeros nacionales.

Provenientes de un video que circula en redes sociales, hay acusaciones de militantes simpatizantes y vecinos de este municipio, en acciones poco claras relacionadas con presunta compra de votos para que fuera considerada entre los primeros lugares, y quedar como Consejera Nacional del partido morena en Valle de Chalco Solidaridad.

En el video que circula por redes sociales, se observan a algunas personas entregando dinero en efectivo a vecinos de este municipio, como parte del pago del voto que necesitaba la mencionada Irma Tenorio en esta elección, y salir dentro de los primeros cinco ligares, para alcanzar su meta, de ser Consejera Política dentro de este partido.

De acuerdo a los datos que se publicaron y que posiblemente fueron los resultados de la elección del pasado domingo 31 de Julio 2022; la multi citada Irma Tenorio obtuvo el sexto lugar en la lista de mujeres por lo que de acuerdo a la normatividad de este instituto político queda fuera, de los que, con su votación, lograron el ansiado puesto de ser consejeros nacionales de morena.

Ni con la supuesta compra de votos, ni con ampararse bajo el nombre del extinto alcalde de Valle de Chalco Solidaridad, Francisco Tenorio Contreras, le funcionó para hacer los votos necesarios, y quedar dentro de los primeros cinco lugares de las mujeres, y lograr ser consejera nacional por lo que, si es cierto que repartió dinero, eso fue una muy mala inversión, dicen sus críticos, al no conseguir el objetivo que quería; es decir quedar dentro de los 10 lugares para hombres y mujeres de consejero nacional en Valle de Chalco Solidaridad.

Los militantes y simpatizantes que externaron su descontento por la presunta compra de votos de Irma Tenorio; trastoca la normatividad y reglamentos internos del Movimiento Regeneración Nacional, del que dicen No Mentir. No Robar y No engañar al pueblo; por lo que, si se aplica la ley de su partido, debería quedar fuera de las filas morenistas, espetan iracundos militantes.

