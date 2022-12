En Veracruz, asesinan a ex alcalde de Texistepec; fue atacado a balazos

Saúl Reyes Rodríguez, ex alcalde del municipio de Texistepec, ubicado en el sur de Veracruz, murió anoche tras ser atacado a balazos. El hombre recibió atención médica en un hospital de la ciudad, pero no sobrevivió, reportes indican que el ataque ocurrió a las 23:15 horas sobre la calle 5 de mayo, cerca de la residencia del conocido líder perredista. Sin embargo, otra versión apunta a que el ex funcionario se encontraba en el velorio de un familiar.

Tras el atentado contra el dos veces alcalde de Texistepec, elementos de Protección Civil acudieron a auxiliarlo y lo trasladaron a la clínica Medisur, donde finalmente murió.

Su sobrino, identificado como Noe Marcelino Reyes, se encontraba con Reyes Rodríguez al momento del atentado y también fue ingresado al hospital.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...