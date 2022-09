En Xochimilco reciben a Ricardo Monreal con ¡Presidente! ¡Presidente!

Ante más de mil hombres, mujeres y niños de la zona rural del sur de l capital que se congregaron en Xochimilco y que coreaban ¡Presidente! ¡Presidente!, el senador Ricardo Monreal reiteró que, una vez que lleguen los tiempos formales, se inscribirá en el proceso electoral para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En trajinera, Monreal arribó a ese encuentro , para presentar su más reciente libro “Otro campo es posible”.

Ahí, afirmó que lo que quiere es que México sea un país próspero, que escale a mejores niveles de desarrollo social económico y político.

El político de Zacatecas enfatizó que Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac requieren “mucho respaldo”, porque son de los pueblos originarios que han resistido la depredación urbana y los embates de un urbanismo depredador, pero también sostienen sus costumbres y combaten cualquier extravagancia por mantener sus tradiciones.

Ricardo Monreal insistió en que el país necesita una etapa de reconciliación nacional, profundizar el proceso democrático y avanzar en el cambio de régimen que inició en 2018.

“Vamos a vencer los temores, los miedos, las ingratitudes, porque nos asiste la razón histórica y la razón moral”, expresó.

El senador aseguró que tiene la experiencia, capacidad y talento para ocupar la Presidencia de la República de 2024, a fin de enfrentar los grandes retos del México moderno.

“La experiencia cumulada me permite actuar con toda seriedad y libertad; no tengo ataduras ni tengo grupos que me aten a realizar, sino con libertad, mis acciones y mis tareas”.

Destacó que, en sus más de 42 años de servicio público, como diputado federal, senador, gobernador de Zacatecas y delegado de la Cuauhtémoc, nunca ha tenido un señalamiento ni de qué avergonzarse.

“Puedo caminar en cualquier parte del país con la frente en alto; por eso lucho y voy a seguir resistiendo, luchando por mi país, luchando por nuestra patria”.

El senador hizo un llamado a los asistentes del evento, quienes no dejaban de gritar ¡Presidente! Presidente! ¡Presidente!, a que se mantengan unidos, y que con dignidad y libertad defiendan el proyecto para lograr un campo justo, y la reconciliación nacional.

Sólo de esa manera, enfatizó el legislador, podemos avanzar, prosperar y generar desarrollo.

