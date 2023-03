Encuestas cierran distancia entre candidatas a gubernatura

Por Karina A. Rocha Priego

Faltan 19 días para que arranquen formalmente las campañas proselitistas rumbo al proceso electoral del 4 de junio en el Estado de México, a través del cual se renovará la gubernatura mexiquense.

La “guerra de encuestas” está a todo lo que da, sin embargo, pese a que se empecinan en hacer ver que la morenista Delfina Gómez va hasta 20 puntos arriba, la realidad es que la priista Alejandra del Moral la está alcanzando.

Y eso, queridos lectores, lo dicen las encuestas y, aunque en ocasiones hay que dudar de estas, tienen algo de verdad, y la batalla electoral entre las dos mujeres candidatas, aun antes de que inicie la campaña, está relativamente pareja, por lo que ni una ni otra debieran “confiarse”.

Sin embargo, hay un tema que se toca a diario con los que forman parte del equipo de campaña de Alejandra del Moral, y que tiene que ver con los debates. Han sido varias las ocasiones en que se “invita” a la morenista Delfina Gómez a debatir, pero no ha habido respuesta. Es más, ni siquiera Horacio Duarte (vocero de Delfina) ha dicho algo al respecto.

Dicen, los morenistas confiados, al sentirse “ganados”, es que deciden que no tienen por qué debatir, o sea, “tengo mucha ventaja, para qué debato”, pero tampoco es el momento pues, mientras la alianza no tenga armada su propuesta electoral y de gobierno ante el electorado, no tendría por qué exigir el debate, mientras tanto que se preparen ambas.

Pero también, hay que reconocer que Delfina Gómez “no es muy ducha para expresarse”, es más, se ha criticado el cómo la candidata morenista pocas veces “toma la palabra” porque, comentan, ¡no le permiten hablar, para que no se vaya a equivocar! y la oposición tome esos errores para atacarla pero, estarán de acuerdo, “un político que se dice ganador que no sepa debatir o le tenga miedo al debate”, no puede ser buen político, por ende, no puede ser buen gobernante.

Por lo pronto, los opositores a Morena, saben que en lo que al debate se refiere, Alejandra del Moral puede tener mayor ventaja sobre Delfina Gómez, de ahí que, mientras el Instituto Electoral del Estado de México, como árbitro de la contienda electoral, no exija se lleve a cabo ese debate, por supuesto que Morena se negará o se hará de la vista gorda y no responderá a su contrincante.

También hemos de comentar que las preferencias electorales por las candidatas de las alianzas “Va por el Estado de México”, Alejandra del Moral Vela, y de Morena, PT y Verde Ecologista, Delfina Gómez Álvarez, se han cerrado más, luego del crecimiento de la primera, a 19 días del inicio de las campañas para elegir gobernadora de la entidad.

La más reciente encuesta de Massive Caller ya da una diferencia de solo 4.1 por ciento entre ambas abanderadas, lo que evidencia lo cerrado de la contienda electoral mexiquense, donde 27.3 por ciento de la población aún no decide por quién votar el próximo 4 de junio y, precisamente serán “los indecisos” los que puedan marcar la diferencia, pero aún falta mucho para conocer esa estadística, pues, insisto, ¡la contienda, en realidad, todavía no comienza!

SE SUMAN A NUEVA ALIANZA, NUEVE EX DE OTROS PARTIDOS

Hablando de otra cosa, resulta que hay “desbandada” de militantes de unos partidos a otros. Unos se van Morena, otros se fueron a Movimiento Ciudadano, aunque, al final, ese instituto político decidió no “enfrentarse” con las candidatas, ni por el Estado de México, ni por los mexiquenses; y así se van repartiendo.

Recordemos que en México es muy fácil caer “en las garras de la voracidad política” y sin respetar idearios políticos (sic) unos se van a un lado, otros a otro, luego regresan, ganándose el mote de “chapulines” que brincan de un lado a otro, y ayer, precisamente ayer, el partido Nueva Alianza dio conocer que han tenido “incorporaciones” de exintegrantes de otros partidos “para engrosar sus filas”, lo que podría beneficiar a la alianza “Va por el Estado de México” cuando Nueva Alianza forma parte de ella.

Entre los “nuevos adheridos” están Nancy Nayeli Garduño Cruz, exsecretaria estatal del Partido Verde, y de Jorge García Benítez, quien participó como candidato de Redes Sociales Progresistas a la presidencia municipal de Toluca en las elecciones de 2021.

También se sumaron Luis Manuel Velasco Muñoz, Mayren Ramírez, Alberto Rodríguez Tizcareño, Marco Antonio Mejía Piña, Severo Luna Escobar, María del Rosario Carmona Martínez y Juan José Hernández Camacho, quienes fueron descritos por su nuevo partido político, de contar con una amplia trayectoria política y representan liderazgo en la entidad.

Lo cierto es que esto se va a estar dando durante los próximos días hasta que concluya la campaña electoral pues, hay que reconocer que muchos de los que piensan “dejar sus partidos” lo harán en cuanto se vaya definiendo “la popularidad” de cada candidata.

En fin, a eso se le llama “oportunismo político”, clásico en México.

Ya ven, todos los morenistas que hoy se dicen “inquebrantables” (sic) emanaron del PRI, ahí se formaron, ahora reniegan y siguen brincando de un lado a otro.

Ahora le toca a Nueva Alianza recibir “a un grupo de renegados” que llega “a apoyar la campaña” de Alejandra del Moral……

