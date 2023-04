Enfrentamiento entre Guadalupe Taddei y Claudia Zavala por presupuesto en INE

Se encendieron los ánimos al interior del Instituto Nacional Electoral, justo en el momento en que había que acordar el presupuesto que se tendrá que presentar durante el ejercicio 2024.

El enfrentamiento se dio entre la presidenta consejera del INE, Guadalupe Taddei y la consejera electoral, Claudia Zavala.

“Es falso que este Instituto haya presupuestado con un 20 por ciento adicional o porcentajes adicionales, me parece que es desconocer cómo operan las áreas administrativas. No hay excesos adicionales, hay solicitudes de gasto para cumplir con nuestras responsabilidades institucionales, y es un trabajo colectivo, de la mano del contralor. Y presidenta, le invito a usted que revise las comisiones que tuvimos y todo el trabajo colectivo que se hizo, en el que puntualmente se fueron analizando las observaciones planteadas por el OIC. Hay que saber antes de posicionar descalificativos, no hay un antes y un después en el Instituto Nacional Electoral”, soltó la consejera Claudia Zavala.

