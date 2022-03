Tony Rodríguez y Mary Gómez entregan testamentos en Tlalnepantla

TLALNEPANTLA, Méx.- Mediante el Programa de Testamentos a Bajo Costo del Sistema Municipal DIF, en coordinación con el Gobierno Municipal y la Notaría Pública 164, se logró la entrega de 64 testamentos que brindarán certeza jurídica a igual número de familias de esta alcaldía.

Previo a la entre de los documentos a los beneficiarios, el presidente municipal Marco Antonio Rodríguez Hurtado destacó que además de dar certeza, el Testamento brinda también tranquilidad y homogeneidad a las familias, porque la persona que deja sus bienes por los que luchó por años, sabe que es para bienestar de sus sucesores.

En el auditorio del Sistema Municipal DIF, el alcalde Tony Rodríguez, explicó las cualidades de este programa y destacó que en estos últimos años “la pandemia nos movió a todos, en nuestras familias por pérdida de seres queridos, por pérdida de empleos; y hacer un testamento es de alguna manera prevenir, nosotros decidimos el destino de nuestros bienes cuanto ya no estemos, mediante un testamentos de bajo costo”, dijo el alcalde.

Recordó que en el ejercicio profesional de la abogacía, es también difícil hablar de testamentos. “Una vez me pidieron hacer testamento y cuando fuimos a ver al testatario, nos dijo oye todavía no me muero y ya quieres que te deje mis bienes?. Por eso es necesario hacer conciencia que se trata de un documento que se puede obtener a cualquier edad y en cualquier circunstancia, es para prevenir conflictos familiares posteriores”.

El alcalde felicitó a las personas responsables que hoy recibieron su testamento, “cuenten con el Gobierno Municipal, venimos con todo el ánimo de hacer un trabajo responsable por las familias de Tlalnepantla”.

La presidenta del Sistema Municipal DIF, María Gómez Martínez, dio la bienvenida a los asistentes al auditorio de esa institución, destacando que el programa de Testamentos a Bajo Costo, es uno de los programas permanentes de esa institución.

El testamento, dijo, es de lo más importante para heredar tranquilidad, para cuando ya no estemos y el objetivo principal es fortalecer los lazos familiares y dar certeza jurídica a los tlalnepantlenses. “En DIF nosotros los asesoramos, tramitamos y entregamos este beneficio a quienes así lo solicitan”, dijo.

Jaime Vázquez Castillo, notario público número 164 del Estado de México, describió al testamento como parte de una cultura de la seguridad jurídica, “De quien va a disponer de sus bienes es una decisión propia de quien solicita este documento, él puede decidir y decirnos que es lo que quiere a cerca de sus bienes cuando él ya no esté. Un documento que favorece cohesión familiar y previene conflictos entre ellos”.

Añade que el testamento tiene la fuerza de una ley que entra en vigor cuando el titular ya no esté, sus bienes se disponen conforme a su libre decisión. Y bien cuando se dispone de los bienes de manera ilegítima, el testamento es inamovible.

Finalmente Ana Laura Torres, a nombre de los beneficiarios, agradeció al Gobierno Municipal y al Sistema Municipal DIF por este beneficio que hoy reciben de un Testamento a bajo costo que otorga hoy bienestar a las familias.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...