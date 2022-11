Ernestina Godoy  frena investigación contra Martín Rebolledo, policía acusado de acoso sexual, violación e invasión de predios

“De nueva cuenta los intereses políticos y económicos están por encima del estado de derecho, esto debido a que desde el Gobierno de la CDMX y la Fiscalía capitalina cobijan al acosador sexual y presunto violador, así como invasor de predios en el Centro Histórico Martín Rebolledo Aguilera”.

Lo anterior fue señalado frente al “búnker” por la víctima Estephanie Orozco Martínez quien acompañada por más de 120 mujeres de diversos colectivos como el “Frente Nacional contra la Violencia Vicaria” y “Ni una lágrima más” señaló “sin duda hay algo torcido en mi caso pues han pasado más de seis meses de mi denuncia y esta no avanza”.

Para la mujer afectada “ hay omisión por parte de la Fiscalía de la CDMX quien se ha tardado en investigar investigar y detener a un policía que abuso de mí cliente a Estephanie , la ultrajó, y manoseo enfrente de sus hijos” señaló su abogado.

En respaldo a la denunciante un par de colectivos de mujeres acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), para exigir a la Fiscal Ernestina Godoy Ramos agilice la judicialización de la carpeta de investigación número 2855 iniciada por la probable responsabilidad de delitos sexuales en contra del elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Martin Rebolledo Aguilera.

En la sede de la FGJCDMX de la colonia Doctores, Estephanie Orozco Martínez acompañada de su abogado manifestó “llevó desde el 24 de diciembre pasado esperando se actúe en contra de Martín Rebolledo y su familia, quienes me han amenazado constantemente y las autoridades no hacen nada”.

Aseveró, “temo por mi vida y la de mis hijos, mi caso no es el único de intento de abuso contra mujeres por parte de Rebolledo Aguilera, hay más pero las víctimas temen presentar la denuncia correspondiente”.

Mencionó también que Martín Rebolledo y su esposa Claudia Angélica Morales Reyes, tienen varias denuncias por despojo, amenazas, agresiones y otros, “sin embargo, parece estar protegidos por la Fiscalía y el mismo gobierno de Claudia Sheinbaum, mujeres que presuntamente se han caracterizado por la defensa de las mujeres, entonces ¿dónde quedan las acciones de defensa a nuestro favor contra este tipo de abusos pregonada por la jefa de Gobierno?”.

Asimismo, recordó, que en diciembre pasado Martin Rebolledo Aguilera se presentó en el cuarto que rentó en Belisario Domínguez 43 colonia Centro a cobrar la renta, “cómo no tenía dinero me dijo que podíamos arreglarnos de otra manera, me manoseo tocando mis parte íntimas y me pidió tener relaciones sexuales no importándole que estuvieran presentes mis hijos pequeños, entonces ante esto me presente a levantar la denuncia en la unidad de la Fiscalía de investigación de Delitos Sexuales número 6, y su estado sigue estando congelado, por eso es que acudimos a la Fiscal Ernestina Godoy Ramos a que agilice la investigación contra Martin Rebolledo Aguilera y se le castigue por sus abusos”.

Estefany Orozco y su representante legal fueron recibidos por el Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales, sin embargo ambos esperan que esta acción no sea una táctica dilatoria para no judicializar la carpeta de investigación en contra de Rebolledo Aguilar.

