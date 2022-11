Esencial garantizar seguridad jurídica a las inversiones, coinciden Ricardo Monreal y CONCAMIN 

Abordaron temas como el manejo de las finanzas públicas, T-MEC, reforma electoral y contrabando

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, se reunió con representantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), encuentro en el que abordaron temas como la seguridad jurídica de las inversiones, el manejo de las finanzas públicas, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, la reforma electoral, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, entre otros.

Durante la reunión, el senador aseveró que la seguridad jurídica en las inversiones es esencial, “porque cuando un país, una sociedad se separa, se aparta del principio de legalidad en la aplicación de la ley, el Estado de derecho empieza a generar una desconfianza generalizada, lo que sería muy lamentable para el país”.

Se trata, dijo, de un momento clave, “y estoy convencido de que la ley debe aplicarse escrupulosamente, sin distingo ni excepción, porque no hacerlo nos acerca al autoritarismo y a procesos complicados”.

Monreal Ávila aseguró que el manejo de las finanzas públicas, por parte del Gobierno, ha sido responsable, ya que la combinación de instrumentos de política monetaria, económica y social permiten al país resistir los embates de la inflación, “fenómeno que depende de un amplio universo de factores, muchos de ellos ajenos a nuestro control”.

También destacó que en los últimos meses nuestro país superó la cifra récord en inversión extranjera y generación de empleos.

Indicó que uno de los retos inmediatos que se enfrentan es el cómo detonar el desarrollo económico y aprovechar las oportunidades, por lo que México debería pensar en un paquete de políticas claras en materia laboral, ambiental, de energías renovables, así como acelerar las empresas mexicanas para facilitar su integración en cadenas globales de suministros.

El senador expresó que hay preocupación en el Senado por los paneles internacionales que se plantean con motivo de la aplicación y observancia del T-MEC en materia energética y para el sector automotriz.

Por ello, subrayó, es fundamental profundizar el diálogo con Estados Unidos y Canadá, y tratar de evitar llegar a la instalación del panel, “creo que no estamos en buenas condiciones y si vamos al panel podríamos tener serios riesgos”.

Po otro lado, indicó que el Congreso de la Unión, a finales de este mes tendrá la posibilidad de que en la Cámara de Diputados se discuta y, en su caso, se apruebe la reforma constitucional planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral.

“Desde mi punto de vista, no creo que se logre la mayoría calificada, dado que el día de ayer anunciaron los tres partidos, PAN, PRI, PRD, que no la acompañarían, y sin ellos no se tendría la mayoría calificada”, expresó.

Independientemente de los resultados que se tengan en la Cámara de Diputados y en la aprobación o no de las leyes secundarias, aseguró que el Senado actuará con mucho cuidado y sin precipitarse; “lo he conversado con los coordinadores de los Grupos Parlamentarios y también con mi propio Grupo”.

En tanto, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, José Abugaber Andonie, pidió al senador Ricardo Monreal que los apoye en el tema del financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, para que puedan integrarse a la plataforma de desarrollo nacional y sean testigos del crecimiento económico del país.

Detalló que las cámaras y asociaciones que integran la CONCAMIN representan el 90 por ciento de las exportaciones, así como, el 52 por ciento del empleo formal en el país.

José Abugaber advirtió que les preocupa el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, ya que no existen condiciones favorables en el sector secundario, por lo que se trata “de un tema delicado porque podría pegarle a cerca de ocho mil empresas, porque no hay un piso parejo”.

Además, solicitó que se revise el tema del Estado de derecho, seguridad y combate al contrabando, ya que actualmente no hay un jefe de aduanas, “por lo que ha crecido como nunca el tema del contrabando.

Y crear una ley para que ayude a controlar el contrabando, pues desde sexenios anteriores no se ha logrado contener este problema.

