España pide a AMLO explique por qué poner pausa en relación entre ambos países

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que serio bueno hacer una pausa en la relación entre México y España, para “respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista”, a lo que el gobierno de España pidió al mandatario mexicano aclare su declaraciones.

El gobierno español no ha realizado ninguna acción que pueda justificar ese pronunciamiento, por lo que pedirá al presidente Andrés Manuel López Obrador que aclare el alcance de sus declaraciones sobre la necesidad de pausar las relaciones entre México y España.

El Ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares consideró que las palabras de AMLO se hicieron en un contexto informal y no suponen una posición oficial.

“Acabo de conocer las declaraciones del presidente López Obrador sobre una pausa de las relaciones con España y por supuesto lo que voy a verificar exactamente es cuáles son esas declaraciones y el alcance que, entiendo, que se han hecho en un contexto informal, a pregunta de un periodista y por supuesto no supone una posición oficial o un comunicado oficial”, expresó.

“En cualquier caso, si se han producido esas declaraciones y esa es la palabra que ha usado, una pausa en las relaciones que insisto no tiene ninguna traducción oficial, habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con esto y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones”, agregó el canciller ibérico que no ocultó su sorpresa ante las palabras del mandatario mexicano que sugirió la suspensión de relaciones bilaterales luego de denunciar el saqueo de las grandes empresas españolas que operan en México.

“Al mismo tiempo quiero expresar mi sorpresa porque (esas manifestaciones) se contradicen con las declaraciones de López Obrador de hace una semana y de su canciller Marcelo Ebrard, con el que tuve un encuentro cordial en Honduras y que públicamente él ha saludado la relación con España”, comentó.

“Es una relación estratégica (México-España) que va más allá de declaraciones súbitas o de palabras puntuales y también quiero dejar muy claro que el gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo”, resaltó el Ministro.

“Lo que demuestran las relaciones empresariales entre nuestros países no es solamente que no estén en pausa, sino que desde hace muchos años y esos supone verificar los flujos de inversión en ambas direcciones, no hace sino incrementarse, lejos de la pausa de la que estamos hablando”, aseguró.

