Esteban Moctezuma dice que México debe trabajar con quien sea próximo presidente de EE.UU.

Durante su participación en el foro De vecinos distantes a socios esenciales en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, el embajador de México en Estados Unidos Esteban Moctezuma declinó la pregunta por lo que no quiso referirse en particular a algún aspirante a la presidencia de los Estados Unidos y en particular a cuál sería el más conveniente para México, pues su cargo se lo impedía.

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, dijo que sea quien sea el próximo presidente norteamericano, el país se tiene que preparar para trabajar con él

