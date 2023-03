Estoy listo para la gran jornada de 2024, la hazaña política: Ricardo Monreal

* “Esperaré los tiempos que la ley señale para promover el proyecto de reconciliación nacional”……

Karina Rocha

E l líder de la mayoría parlamentaria en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que está listo para la “gran jornada” electoral de 2024, en la que buscará ser el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante una reunión con habitantes de la alcaldía Milpa Alta, el legislador dijo que dedicará los sábados y domingos a trabajar y dialogar con las y los ciudadanos de distintas partes del país, a fin de revisar la reconciliación nacional.

“Voy a esperar los tiempos para promover lo que la ley nos autorice. Ahora son reuniones para promover el Plan de Reconciliación”. Agregó que el próximo fin de semana asistirá a San Luis Potosí, Aguascalientes y probablemente visite la alcaldía Gustavo A. Madero.

“Ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar. Vamos a dejar el fuero en la cerca, pero vamos a salir adelante”, expresó.

En el encuentro, Ricardo Monreal afirmó que cuidará Milpa Alta porque es un santuario, para que nadie lo deforeste, no atenten contra el medioambiente de la zona y que la gente siga viviendo feliz.

Además, “vamos a cuidar las costumbres para que nadie actúe contra la comunidad. Todo se va a consultar, ustedes van a decidir el futuro de su pueblo y de su comunidad”.

Monreal Ávila consideró que en la alcaldía Milpa Alta se respira unidad, tradición, costumbre, honestidad y dignidad en la lucha social que siempre han mantenido.

Muchas gracias por acompañarme este sábado. ¡Ánimo!.

“La justicia se logra bajo reglas, normas. La justicia se alcanza mediante un Estado de derecho, si no hay ley, si no hay norma, si no hay Estado de derecho, la convivencia entre nosotros sería muy complicada”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...