Estoy preparado para gobernar al país; no me siento en desventaja, señala Ricardo Monreal

El doctor destaca en Culiacán que cualquiera de los cuatro aspirantes puede profundizar la vida democrática del país

Ricardo Monreal enfatizó que cualquiera de los cuatro aspirantes de Morena, para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, puede profundizar la vida democrática y la transición política de nuestro país que inició en 2018.

Durante una conferencia de prensa, en Culiacán, Sinaloa, se dijo preparado para gobernar, pues cuenta con una experiencia acumulada de más de 40 años en el servicio público, con la capacidad y talento para lograr el bienestar de las y los mexicanos.

A pregunta expresa, sostuvo que no se siente en desventaja frente a los otros aspirantes. “Estoy muy tranquilo con mi alma, después de que el Presidente de la República y yo conversamos con profundidad, con seriedad, como políticos que quieren el bienestar del país”, dijo ante los periodistas de Culiacán.

También dejó en claro que no será un instrumento de división en el movimiento, y que si los resultados de la contienda interna no le favorecen no piensa salirse del partido, “aunque no me vaya bien en la encuesta o, aunque no me toque nada, o que ya al final tenga que dedicarme de tiempo completo a la Academia”.

“Pero no voy a irme a ningún otro partido. No voy a traicionar a Morena ni al Presidente de la República”, expresó.

Agregó que si el Consejo Nacional de Morena aprueba los lineamientos que se acordaron en la reunión del lunes pasado, los cuatro aspirantes estarán obligados a realizar una campaña en tierra, austera, donde se lleven a cabo asambleas informativas con la militancia, “una campaña donde se prohíba el derroche y el exceso de publicidad y propaganda”.

Detalló que, de acuerdo con lo previamente convenido, quien gane las encuestas será el coordinador de la defensa de la transformación. Quienes queden en segundo y tercer lugar, puntualizó, podrán optar por ser líderes de la bancada en el Congreso o ser integrantes del Gabinete.

El resto, explicó, tendrán la posibilidad de incorporarse a un espacio de representación proporcional.

Ricardo Monreal se dijo tranquilo, pues dará lo mejor de sí y recorrerá el país conforme los lineamientos se lo permitan y “puedo dar la sorpresa”. Pero si no logra el triunfo, declaró el líder de la mayoría legislativa, ayudará al movimiento desde el lugar que le toque.

Para ello, enfatizó, la clave es la unidad dentro del movimiento, pues sólo así garantizarán el triunfo en el 2024.

Además, insistió en que si el partido realiza una sola encuesta no participaría en la contienda interna, pero participará si se presenta una batería de encuestas externas, profesionales, de casas encuestadoras con prestigio.

Dio a conocer que, en la reunión del lunes pasado, se previó que el partido realice una encuesta, pero que también se levanten cuatro encuestas espejos más, con distintas casas encuestadoras.

Ricardo Monreal reveló que en la reunión que sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, “conversamos con profundidad, con seriedad, como políticos que quieren el bienestar del país”.

En ese sentido, aseguró que no se siente en desventaja antes sus compañeros de partido, que buscan la candidatura de Morena a la Presidencia de la República de 2024.

