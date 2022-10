Estudiante de UVM a resguardo del DIF; víctima  violencia intrafamiliar

Dominique Danielle Cresci Fierros, la niña que fue golpeada durante 40 minutos con una hebilla de cinturón hasta causarle lesiones severas en todo su cuerpo, se encuentra ya resguardada en un albergue del DIF en el Estado de Morelos. La violencia ejercida por parte de la madre fue el motivo que la obligó a tomar la decisión de escapar de su casa y buscar ayuda de sus amigos más cercanos.

La alumna de la Universidad del Valle de México (UVM) hoy se encuentra a la deriva sin saber que será de su vida, pues hoy tiene restringido el acceso a los estudios privados, truncando así su vida estudiantil. Dominique, quien, por palabras de la misma escuela, es una excelente alumna contando así con una beca que le permite continuar con sus estudios.

Aproximadamente el mediodía del sábado 22 de octubre de 2022, la menor tomó el valor de escapar de su domicilio donde recibía una vida de tormentos físicos y psicológicos, aprovechando que su madre y hermanos no se encontraban en el inmueble; con solo dos pequeñas maletas en las que llevaba ropa y en la desesperación de huir, pidió ayuda a personas desconocidas para salir de su fraccionamiento.

Dominique de padre extranjero y madre mexicana, refieren que no hay familiares en el país que puedan ver por el bienestar de la niña. Ella, quien hoy se encuentra en un albergue del DIF, está sola puesto hoy se quedó sin sus papás y se encuentran en una línea de investigación por violencia intrafamiliar.

Hoy, nosotros; compañeros de UVM estamos preocupados y ocupadas por rescatar la educación de Dominique a quien le hace falta un año para poder acabar la preparatoria. La UVM al tener un sistema de educación diferente, no puede revalidar todas sus materias en una escuela pública lo que ocasionaría que ella empiece desde cero. Es importante mencionar, que ella al ser una alumna ejemplar, se encuentra en el programa bicultural de la UVM.

La pesadilla para Domique no ha terminado aun, a pesar de estar resguardada, el DIF la ha despojado de las pocas pertenencias que tiene y ha perdido todo contacto con el mundo exterior, y privándola de sus estudios en la UVM. Cabe mencionar, que al no tener familiares no hay nadie que la pueda visitar en el albergue y sus amigos quienes quieren seguir apoyándola no pueden ya que el protocolo del DIF es que, si no eres familiar, no tienes el derecho de visitar.

Creemos que uno de los procesos que favorecen a la sanación psicológica es sentir el apoyo de sus amigos, escuela y profesores. Es por eso, que exigimos a la UVM y a las autoridades correspondientes que le permitan concluir su ultimo año en la preparatoria UVM dado que irónicamente, el albergue se encuentra a tres minutos del campus UVM Cuernavaca.

Compañeros de Dominique, exigimos a las autoridades que tanto el DIF como la UVM campus Cuernavaca hagan lo correspondiente para que pueda concluir su último semestre, aunado a velar por sus intereses académicos, consideramos que el ámbito escolar es un círculo social donde se puede sentir apoyada para su pronta recuperación y así, poder valerse por si misma al cumplir los 18 años, ya que el DIF tiene en sus planes sacarla cuando ella cumpla la mayoría de edad.

