Ex gobernador Humberto Moreira arremete contra Felipe Calderón y Peña Nieto

Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) apareció de nueva cuenta en los medios de comunicación en el sepelio de su homólogo Eliseo Mendoza Berrueto, donde aprovechó para arremeter en contra de los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto… Y no dejó títere con cabeza.

De entrada no dudó en afirmar que Felipe Calderón se robó la presidencia en el 2006 y que el priista Peña Nieto la compró con dinero que era propiedad del Estado de México y que siempre repartía para ir ganando seguidores.

