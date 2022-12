Exgobernador Héctor Astudillo advierte que “será un honor si me expulsan del PRI”

No le da tantas vueltas al asunto y lo toma como consecuencia natural de sus decisiones previas, por eso el ex gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, reconoció que se colocó en la posibilidad de ser expulsado del Partido de la Revolución Institucional (PRI) tras acusar que el líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas quiere adueñarse de dicho instituto político.

“No dudo que me pongo en la mira, que el famoso ‘Alito’ quiera expulsarme, así como tiene en la mira a otras personas que ha perjudicado. Yo me sumo a las filas de todos aquellos que no lo han secundado. Sería un honor que una persona de tan mala fama pidiera mi expulsión“, adelantó.

