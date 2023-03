Exige electorado: campañas ¡de propuestas! No de ¡verdulería!

Por Karina A. Rocha Priego

Con el registro “formal” ante el IEEM de las candidatas a la gubernatura del Estado de México, el próximo 3 de abril inician las campañas proselitistas rumbo al 4 de junio, fecha en la que se elegirá a la próxima Gobernadora de la entidad.

Sin lugar a duda las candidatas tendrán que “cambiar” su estrategia, ya que, en las últimas semanas, se han abocado en resultados de encuestas, pero, sobre todo, en descalificaciones, mismas que los ciudadanos ya ven “con malos ojos”.

Las necesidades del Estado de México van más allá de una encuesta. Recientemente se dio a conocer que el Estado de México, sigue siendo uno de los Estados de la República más peligrosos, no solo para las mujeres, sino para los periodistas y todos sus habitantes, por lo que parte de la “plataforma laboral” que deberán presentar las candidatas ante los mexiquenses, tiene que ver con el cómo combatirán la inseguridad que priva en la entidad.

No solo para las mujeres, pues ésa es una de sus banderas, sino para todos los habitantes de la entidad. Que igual sean importantes, pobres que ricos; hombres que mujeres, niños y ancianos, pues las víctimas de los delincuentes no son escogidos por su condición o sexo, simple y sencillamente se convierten en víctimas en cualquier momento del día.

Esa debe ser prioridad para las candidatas a la Gubernatura mexiquense. Por su puesto la seguridad social, es otro tema que, no solo se deben abordar sino resolver, ya que, si bien el gobierno federal incorporó a la plantilla del IMSS a curanderos, hueseros, parteras, para atender a los ciudadanos de escasos recursos, los mexiquenses ¡se merecen más que eso!, pues esta medida “absurda”, solo es un ardid para “tapar la irresponsabilidad” de haber cancelado el programa “Seguro Popular”.

A lo que vamos, es que los ciudadanos hoy quieren escuchar propuestas no promesas incumplibles, pero esas propuestas deben ir acompañadas de un proyecto bien fundamentado, para llevarse a cabo en cuanto se tome posesión de la administración.

Ese proyecto, por su puesto que ya debió haberse trabajado con las demandas que se levantaron durante la precampaña pues, si bien éstas se llevaron a cabo “con poca afluencia” -supuestamente-tan solo con la militancia, la militancia es parte del estado, de un municipio, de una comunidad y tienen diversas necesidades que es urgente cubrir.

Pero si se van a llevar a cabo campañas de desprestigio, de insultos, de a ver quién es más ratero que el otro o, si van a llevar una campaña ¡de odio!, quien la encabece estará perdida pues, si no se han dado cuenta, eso es lo que el gobierno federal ha venido haciendo desde el inicio de su administración ¡sembrar el odio entre los ciudadanos!, es más, se ha dado “el lujo” de dividir a los mexicanos ¡en clases! bautizándolos como “fifís y chairos” y para colmo, “a sus chairos” los compra con recursos ¡de los empresarios!, éstos que pagan impuestos puntualmente pues son “contribuyentes cautivos”. De ahí sale el dinero que le “regalan a los baquetones” -por eso conservan la borregada- pero, hay que decirlo, “esa borregada” son seres humanos, son ciudadanos mexicanos, son padres y madres que quieren sacar adelante a sus hijos y si no tienen una oportunidad laboral, pues fácil, ¡estiran la mano” pero esa práctica populista no va a llevar a México a nada, de ahí que las propuestas, insisto, que deben llevar las candidatas a su campaña, deben ser, no solo creíbles, sino exactas a las necesidades de la gente.

Ahora bien, solo estamos hablando de las candidatas, pero ambas tienen un equipo de trabajo que tendrá sus propias tareas a cumplir, una campaña anexa a la principal, por decirlo de alguna manera, y ésos son los que llevan los primeros “beneficios” solicitados por los ciudadanos.

Pero aguas con la conformación de los equipos porque, si hay algo claro en México, es que los “achichincles” luego se sienten “jefes” y quieren cobrar como tal y hacer lo que se les pega la gana, minimizando la campaña de la candidata quien es la que lleva toda la carga de la población.

De igual forma, es importante señalar que en esta campaña usted, querido lector, también como elector, verá toda clase de “regalitos”: despensas, dinero en efectivo, tarjetas electrónicas, y muchos tienen la idea de que “quien dé más, ganará la contienda”, si se trata de “comprar la elección” sabemos que los morenistas tienen mucho más recursos que la alianza Va por el Estado de México porque, aunque éste está siendo gobernado por el PRI, “Felito” del Mazo, dicen, “tiene que entregar el Estado a su “jefecito” AMLO”, espero y los priistas estén listos para la entrega de la “Corona al Rey”, y económicamente hablando, lo que le sobra a Morena, es dinero, aun cuando este es el Estado más próspero de la República -por eso lo quieren todos- además, se sigue insistiendo en que “Felito” “vendió al Estado” y las campañas “son mera jalada”

Otro factor que sin lugar a duda apoyará la campaña de cada una de las candidatas, es el trabajo que estén desarrollando los alcaldes en turno; si los alcaldes no están cumpliendo con la población, si solo llegaron a beneficiarse así mismos, si han cometido graves actos de corrupción o ¡abuso de autoridad! (Toluca) perderán los votos de esa localidad y ésa puede hacer la diferencia en un proceso electoral.

Una proceso electoral no es solo el resultado “de una encuesta”, es el resultado del trabajo de todos, del cumplimiento de todos, de la transparencia u opacidad con la que se conduzcan los servidores públicos ya sea que busquen o no un cargo público.

Ésta, es un hecho, será una contienda histórica, por muchos factores, sobre todo por el reparto de tantos millones de pesos que se hará a través de “la cúpula del poder”, pero si la candidata inspira confianza al electorado, si la candidata es sinónimo de ¡una mejor forma de vida! en el Estado de México, ésa tendrá que ganar. Por cierto ¿Qué pensarán los panistas, por el regalo de “Felito” al Presidente?.

