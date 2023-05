Exigen investigar si Alejandro Encinas fue espiado, por Pegasus

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y agrupaciones de defensores de derechos humanos exigieron, una investigación sobre el espionaje a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), sus actividades y conversaciones telefónicas a través del programa Pegasus, lamentaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador restara importancia al hecho revelado por el diario The New York Times y exonera a las Fuerzas Armadas de haber cometido esos hechos, el (GIEI) solicitó a la Fiscalía General de la República que investigue estos hechos y manifestó su preocupación, ya que se constituyen hechos gravísimos. Detalló que el caso demuestra que, a pesar de los compromisos públicos, las instituciones del Estado no han evitado y, por el contrario, siguen permitiendo la utilización de Pegasus para el espionaje, en esta ocasión del también presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, así como de dos de sus asesores, que se suman a la ya conocida interceptación y espionaje de las comunicaciones de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, y de las víctimas del caso, de abogados representantes de la víctimas del Centro Prodh y de otras personas.

