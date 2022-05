Exigen se audite y transparente manejo de recursos en Ceda CdMx

***El Plan de Control de la Inflación, del gobierno federal para aminorar incrementos de alimentos, no funcionara, si continúa la corrupción en la Ceda-CdMx.

Por Raúl Ruiz-Verenice Téllez/Reporteros.

Participantes de la Central de Abasto de la Ciudad de México (Ceda-CdMx), informaron que, exigirán al gobierno de la CdMx, se realicen auditorías externas, además de que se transparente en manejo de los recursos en el mercado, debido a la pérdida de 2,500 millones de pesos anuales, lo anterior a causa de los “Contratos Leoninos”, así como la corrupción que impera al interior del mercado, situación que impacta en el costo de los alimentos en un 20%, en perjuicio del consumidor.

Recordaron que en junio del 2018, la entonces candidata a la jefatura de gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con representantes y participantes de la Ceda-CdMx, en dicha reunión los participantes del mercado prometieron apoyar el proyecto de Sheinbaum Pardo, con el compromiso de que Sheinbaum, transparentara los recursos que recibe el Fideicomiso, no asignar a una sola personas, el cargo de coordinador y administrador de la Ceda-CdMx, el crear un programa integral de rescate a la infraestructura del magno mercado, ahí se le informo que el mercado estaba siendo saqueado a través de varios “contratos leoninos”, mediante los cuales se están robando 2,500 millones de pesos anuales y que, terminaba pagando esa corrupción, el consumidor final (el ama de casa).

Lo anterior viene a colación, porque esta semana la Administradora y Coordinadora, Marcela Villegas Silva, (se dio un baño de pureza en una entrevista) y declaro que la actual administración “Morenista”, se han hecho mejoras en el mercado, que no se habían hecho en 30 años, solo que le falto aclarar a donde fueron a parar los 915 millones de pesos que según ellos se destinaron al mercado del presupuesto de la ciudad del ejercicio 2019-2020, así como los 550 millones de pesos del ejercicio 2021 sin rendir cuentas a nadie, al congreso de la ciudad de México, ni a los participantes de la Ceda CdMx, al Instituto Nacional de Transparencia a la Información.

Los denunciantes recalcaron que no basta tan solo con buenas intenciones, se debe de atender el problema de raíz dando acceso a seguros de cosecha programas de apoyo a productores, incentivos fiscales a los distribuidores, subsidios energéticos a toda la cadena de producción y distribución, seguridad en carreteras y en centrales de abasto de todo el país.

Por si fuera poco el productor no recibe ningún apoyo para producir no tiene seguro de cosecha no tiene la certeza de que va a vender algún precio su producto, los fertilizantes están 300% más caros que hace 5 años, la gasolina y el diesel más caro, los prestamos de los bancos con una tasa de interés mucho más elevada, todo en contra para producir.

De igual manera los productores, debemos cubrir el transporte todos los camiones y tráileres se tasan en dólares todas las unidades están muy caras, el consumo de diesel, compra de llantas, todos sus gastos, casetas y refacciones, el pago de los seguros para autotransporte, los seguros de carga, además de padecer los constantes robos al transporte, concluyeron.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...