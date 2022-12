Explosión del volcán Popocatépetl: “cimbró puertas y ventanas”

La explosión del volcán Popocatépetl que se registró en la madrugada del lunes cimbró algunas casas y después se percibió un fuerte estallido, de acuerdo con reportes de habitantes en redes sociales, “En Atlixco (Puebla) se sintió muy fuerte la explosión del Popocatépetl, se cimbraron ventanas y después se escuchó una fuerte explosión“, escribió un usuario identificado como Ignacio.

El estallido se reportó alrededor de las 02:16 horas, el cual provino de su interior y salió a través del cráter, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Un video captado desde Altzomoni, en el Estado de México, captó el sonido de la explosión. “La onda expansiva cimbro muy fuerte las ventanas aquí en Puebla capital, zona de Zavaleta”, señaló un usuario.

El evento se sintió al sur de la ciudad de Puebla, en la zona de los estadios, San Pedro Cholula y Cholula; mientras que también se reportó desde San Gabriel, Xicohtzinco y en la zona centro del estado de Tlaxcala, según notificaciones de usuarios en Twitter.

“Se escuchó tan fuerte que todavía no he podido dormir”, “escuché dos explosiones fuertes continuas que cimbraron puertas y ventanas” y “me asusté, por ver mis ventas cimbrar y escuchar a los perros ladrar, no sabía lo que sucedía”, fueron algunos de los comentarios.

El Cenapred, en su reporte más reciente, detalló que el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2, por ello, exhortó a no acercarse al volcán ni al cráter.

