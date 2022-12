Fiscales piden emitir caso Cienfuegos en juicio de García Luna

A poco tiempo de que inicie el juicio en contra de Genaro García Luna, fiscales federales solicitaron al juez encargado del caso que ordene a los abogados defensores que no hagan referencias al caso desechado contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda y que no se les permita presentar elogios y recomendaciones al ex secretario de Seguridad Pública de México de altos funcionarios y políticos estadunidenses.

