Fomenta Gobierno Federal prevención de delitos a través de Programas para el Bienestar

Los Programas para el Bienestar forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y, al mismo tiempo, el Gobierno de México promueve iniciativas para prevenir el consumo de drogas entre la juventud, refirió el jefe del Ejecutivo.

“Nosotros estamos cuidando —y esto es muy importante— que no se incremente el consumo de drogas en nuestro país. Aquí me da mucho gusto que los índices delictivos están a la baja, pero Chiapas no tiene consumo de drogas; debe de haber algo, pero mínimo, y ¿a qué atribuyo que no haya adicciones? A que se conservan las costumbres, las tradiciones y hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Está muy integrada la familia chiapaneca, es muy fraterna, solidaria. (…) Todo esto se está fortaleciendo con los programas de atención a los jóvenes”, apuntó.

