Fomento al crecimiento con bienestar consolida economía mexicana, afirma presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la política del Gobierno de México que promueve el crecimiento con bienestar y justicia, fortalece la economía nacional.



En conferencia de prensa matutina aseguró que en los últimos cuatro años el país se ha caracterizado por una mejor distribución del presupuesto, especialmente a través de los Programas para el Bienestar.



“La distribución del ingreso de nuestro gobierno es única, (…) no es nada más crecer, es distribuir, que haya bienestar. (…) El desarrollo es crecer con una mejor distribución del ingreso, es crecer con educación, con salud, con buenos salarios”, enfatizó.



En conferencia de prensa matutina, el mandatario enlistó las condiciones económicas favorables que México tiene en la actualidad, como la apreciación del peso mexicano y la correcta recaudación de impuestos a grandes empresas, resultado de la política de cero corrupción.



“Esto tiene que ver mucho con la disciplina fiscal, a que somos el primer socio económico comercial de Estados Unidos, a que se volvió a firmar el Tratado (T-MEC), a que tenemos inversión extranjera récord, a que no solicitamos deuda en la época de la pandemia ni ahora con la crisis inflacionaria, a que no hay corrupción, a la austeridad, a la estabilidad política, a la gobernabilidad, a las remesas”, detalló.



El gobierno federal, dijo, trabaja en el control inflacionario, la generación de empleos y la ampliación del Plan de Salud para el Bienestar.



El jefe del Ejecutivo sostuvo que la administración a su cargo se mantendrá respetuosa de las medidas adoptadas por el Banco de México en el contexto de la inflación.



“La tasa de interés ha estado aumentado; (…) los mercados financieros internacionales y los gobiernos extranjeros (reconocen) que somos respetuosos de la autonomía del Banco de México”, apuntó.