Frente Amplio difunde reglas, del proceso interno

Hoy lunes el comité organizador del Frente Amplio por México dio a conocer las reglas del proceso interno con el que definirán la candidatura presidencial del bloque opositor, dieron a los aspirantes hasta el 5 de agosto para recabar las 150 mil firmas como requisito para registrarse, luego de que seis de los aspirantes se bajaron de la contienda, la cual inicia formalmente este martes, las secretarias generales de los tres partidos, quienes encabezaron una conferencia de prensa en la que se dio a conocer los detalles del proceso insistieron que el ejercicio garantiza certeza tanto a los participantes como a la ciudadanía, cabe señalar Sin que no asistieron a la conferencia, los presidentes del PRI, PAN y PRD. Aunque se insistió que la premisa será que las tres fuerzas políticas y el Instituto Nacional Electoral (INE) se encargarán de fiscalizar los gastos, la invitación o convocatoria no define la cantidad de recursos que se utilizarán. Los partidos serán los que aporten el financiamiento para los seis foros, las dos encuestas y las votaciones que incluye el proceso, pero se dejó libre la posibilidad de que cada aspirante reciba aportaciones de simpatizantes, el ex consejero del INE, Marco Antonio Baños, y uno de los integrantes del Comité, explicó que cada aspirante deberá transparentar las aportaciones que reciba y posteriormente definirán un tope de gastos.

