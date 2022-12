Fuerzas Armadas ayudan a revertir robo de combustibles: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la contribución de las Fuerzas Armadas en la estrategia contra el robo de combustibles, lo que representa ahorros para el país.



“Tenemos el apoyo constante de las secretarías de Marina, de Defensa; están los datos sobre las tomas clandestinas y que se atienden constantemente, sobre todo, los resultados”, subrayó en conferencia de prensa matutina.



Del 22 de noviembre al 5 de diciembre se han recuperado 39 mil 520 litros de combustible y localizado 140 tomas clandestinas con la participación de 3 mil 290 elementos, quienes protegen once ductos prioritarios, equivalentes a 3 mil 278 kilómetros en el país.



Además, se han asegurado ocho vehículos y hay dos detenidos, informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González en el informe quincenal de seguridad.



Durante ese periodo, en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, se reportaron dos eventos relacionados con el robo de combustible; se encontraron dos tomas clandestinas y dos túneles. Este municipio ocupa el primer lugar en robo de combustible a nivel nacional.



El Gobierno de México fortalece las acciones para erradicar este ilícito en el Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas y Veracruz.



El jefe del Ejecutivo recordó que una de las prioridades al inicio del Gobierno de la Cuarta Transformación era terminar con el robo de hidrocarburos. En diciembre de 2018, dijo, se registraba la pérdida de hasta 72 mil barriles por día, cifra que se redujo a 5.6 mil barriles, es decir, 92.2 por ciento a octubre de este año.



“Era una mafia tolerada, porque había incluso en la Torre de Pemex, en el tercer piso, todo un sistema de alarma con monitores en donde se suponía que los ductos contaban con sensores y cuando bajaba la presión de los ductos sonaban las alarmas para evitar el huachicol. Pues no, sonaban alarmas y no hacían nada, porque había complicidad”, argumentó.



La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con 147 mil 484 efectivos en ocho misiones, que incluyen operaciones para el combate del robo de combustible, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el fortalecimiento de aduanas, la vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional, la atención a desastres naturales y la seguridad en instalaciones estratégicas.

