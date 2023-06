Funcionario de FGJCDMX usa influencias, para cerrar instalaciones deportivas

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Usuarios de la academia “Victory old Stars” localizada en la parte alta del Poliforum deportivo “Fernando Márquez” en la Alcaldía Benito Juárez, acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a presentar una denuncia contra el presunto operador criminalista de la dependencia Carlos David Ramírez, por tráfico de influencia y amenazas, quién con el apoyo del concejal de Morena Antonio Dionisio y el subdirector Jurídico de la demarcación referida, cerró el espacio el pasado 8 de junio, afectando alrededor de cien usuarios y dejando en la incertidumbre a diez empleados, por estos hechos se inició una carpeta de investigación, familiares de los deportistas y futuras porristas cerraron momentáneamente la calle de General Gabriel Hernández para solicitar a la fiscal Ernestina Godoy Ramos, imparcialidad en las investigaciones del caso, y cese de la campaña de golpeteo político contra la alcaldía de Benito Juárez. Al respecto, Rodrigo Colchado tío de una de las afectadas y defensor de derechos humanos manifestó que el cierre de las instalaciones estuvo plagado de irregularidades “no presentaron la documentación administrativa correspondiente, no hubo notificación para desalojo, el área deportiva de la alcaldía a cargo de Ernesto Solís, dijo por cuestiones de seguridad cerraban, simplemente en ello hubo tráfico de influencias, es un caso político, al concejal morenista le sirve para sus aspiraciones rumbo a las elecciones próximas, y su mamá Grisel Candelaria Cruz, tiene una carpeta de investigación desde 2019 por delitos graves, ambos buscan quedarse con las instalaciones de la Academia. Asimismo, Rodrigo Colchado señaló que “acudiremos a instancias como la Comisión de Derechos Humanos de la metrópoli para dar solución a este problema”. En tanto, la directora de la academia Yenny Torres recalcó “hemos estado trabajando por once años, representando a la Asociación Nacional de Porristas, con 20 representantes nacionales destacados, que han sido galardonados, nos acusan de agresiones que nunca nos demostraron, hemos sufrido intimidaciones de parte de David Ramírez y su gente queriendo amedrentarnos a fin de apropiarse de las instalaciones”. Detalló, “Ramírez ha utilizado las redes sociales para amenazarnos, organizar actos de abucheos contra niños en competencia, el concejal Antonio Dionisio reproduce y apoya por su cuenta de Twitter a estas personas”. Apuntó, “está afectando a cien personas, los ingresos de diez trabajadores, incluso Diego y su mamá ya se sienten dueños del espacio y ofrecieron trabajo a cambio de que nos dejen de apoyar, por eso pedimos imparcialidad en las investigaciones a la fiscal Ernestina Godoy, y no se utilice la institución con fines personales, y se proceda conforme a derecho”, finalmente los y las integrantes de la Academia Victory All Star , señalaron que quieren “golpear” mediáticamente al Alcalde de la Benito Juárez Santiago Taboada “a través nuestro porque nos renta un espacio para nuestras actividades”.

