Gabinete de seguridad entregó Informe de Actividades de la Guardia Nacional, informa Ricardo Monreal

• El senador pide impulsar el dialogo para lograr los acuerdos que permitan aprobar la reforma constitucional en la materia

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, informó que la titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, entregaron a esta soberanía su Informe de Actividades del último año.

En entrevista, el coordinador de la bancada de Morena informó que los funcionarios dialogaron con todos los coordinadores de los Grupos Parlamentarios en un ambiente amable, tranquilo y respetuoso.

Recordó que la presentación del Informe de Actividades de la Guardia Nacional es una obligación constitucional, por lo que hoy mismo será turnada a Comisión para dar trámite a su discusión y deliberación.

Asimismo, el legislador reveló que la propuesta de reforma a la Guardia Nacional está por ser concluida, por lo que en cualquier momento podría llegar a cualquiera de las dos Cámaras para comenzar su análisis.

El líder parlamentario señaló que será difícil su aprobación; sin embargo, insistirá en el diálogo, aunque no siempre se cumplan los acuerdos. “Nosotros tenemos que seguir dialogando, porque esa es nuestra función”, afirmó.

La esencia del parlamento es la deliberación, discusión, acuerdos y la búsqueda de consensos con la mayoría simple o calificada, según se trate de las normas o actos jurídicos y legislativos que nos corresponde actuar, subrayó.

En cuanto a la Reforma Eléctrica, Monreal Ávila dijo que se debe escuchar a las y los empresarios y todos los sectores involucrados, así como mover “nuestras posiciones originales para poder lograr un acuerdo amplio”.

En ese tenor, confió en que el ejercicio de Parlamento Abierto que se realiza en la Cámara de Diputados surja algo, ya que no vale la pena que abran expectativas y finalmente no se modifique nada. “El Parlamento Abierto tiene ese propósito, de que puedan escuchar a todos y mejorar, enriquecer la Iniciativa”.

El propósito fundamental de la propuesta del Ejecutivo es recuperar la soberanía energética, reiteró, intención con la que está de acuerdo. “Voy a respaldar la Iniciativa del Presidente. Pero podríamos enriquecerla en los próximos días”, agregó.

Dijo que esperará a que concluya el trámite en la colegisladora, pero adelantó que tiene observaciones puntuales para no incurrir ni en violaciones constitucionales, ni en posibilidades de demandas millonarias contra el Estado mexicano.

Sobre los nombramientos de embajadoras y embajadores, el legislador indicó que se reunirá entre hoy y mañana con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, para revisar las propuestas que enviarán al Senado.

Explicó que hablarán con las Comisiones de Relaciones Exteriores y con los coordinadores parlamentarios para ver qué trámite y qué tiempo se le otorgará a la discusión. “Va a haber una discusión amplia en las comisiones”, mencionó.

