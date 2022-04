Garantizar seguridad y bienestar es fundamental para vivir en paz: AMLO

Al encabezar el informe mensual de las acciones del gobierno federal para pacificar el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que solo es posible alcanzar la tranquilidad si se garantiza la seguridad y el bienestar de las personas.

“Se puede avanzar en lo económico, inclusive en lo social, pero si no hay paz, no hay tranquilidad, no tiene sentido, por eso es muy importante la seguridad. Nos hemos dedicado desde el inicio del gobierno, todos los días, a estar enfrentando el problema de la inseguridad, de la violencia, todo lo que heredamos y vamos avanzando, se está aplicando una buena estrategia y ya empieza a dar resultados”, remarcó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario sostuvo que ha sido correcta la estrategia de cero corrupción e impunidad y atención permanente a las causas de la violencia.

Como resultado de esta actuación, dijo, destacan los homicidios dolosos, que mantienen una tendencia de reducción y han disminuido 13.5 por ciento en comparación con el máximo histórico de 2018. En marzo pasado los secuestros bajaron 74 por ciento en relación con enero de 2019, al pasar de 185 a 48 víctimas.

“Esto es la realidad y la percepción también mejora. (…) ¿Qué es lo que nos ha permitido esto? Atender las causas, atender a los jóvenes, que tengan oportunidad de trabajo, de estudio, fortalecer valores culturales, morales, espirituales, evitar la desintegración de las familias, la república de la fraternidad. (…) Pero lo que ha ayudado más son los programas sociales”, enfatizó.

Resaltó que el Gobierno de la Cuarta Transformación no protege a delincuentes; “no hay impunidad, se detiene a quien sea. Nada de que: ‘yo tengo influencia con los de arriba’. Eso se terminó”

