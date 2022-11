García Harfuch admira valor de Sheinbaum para enfrentar delincuencia organizada

En una reunión inédita que sostuvo con consejeros del Consejo Ciudadano, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, destacó que la jefa de Gobierno no evade su responsabilidad, ante los problemas de inseguridad y delincuencia que enfrenta la CDMX..

Para una mejoría en seguridad pública, como la disminución del 51% de delitos en la Ciudad de México, se necesita voluntad y una estrategia clara coincidieron el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, Salvador Guerrero Chiprés.

García Harfuch resaltó que un elemento clave en la capital nacional ha sido no evadir la responsabilidad, sin importar si los ilícitos son del orden federal o local.

“Si algo le reconocemos a la jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, es que ella no evade su responsabilidad. Ella no pregunta si es delito federal, local, si el homicidio tiene que ver con delincuencia organizada o no, ella simplemente dice: hay que frenarlo y hay que resolverlo”, dijo.

