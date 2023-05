Germán Martínez estalló contra AMLO por llamar, ‘minoría rapaz’ a empresarios

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El senador del PAN, Germán Martínez Cázares, se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por sus críticas contra los empresarios de México, a quienes se ha referido como una “minoría rapaz” por sus vínculos con el periodo neoliberal, en entrevista Germán Martínez estalló contra AMLO por sus dichos y lo retó a decir “nombres y apellidos” de los empresarios que ha criticado en sus conferencias matutinas, pues considera que tiene la obligación de encarcelarlos y revocar las concesiones que pudieran tener los señalados. “Yo no acepto que le diga eso a los empresarios de México, yo no lo acepto, que si hay una ‘minoría rapaz’, el presidente tiene el deber cívico y el deber legal de decirlo con nombre y apellidos, si hay alguien que se está robando en este país la riqueza, usted es presidente para que lo meta a la cárcel y para que expropie, para que revoque las concesiones, no para que se ande cachondeando con ellos si son minoría rapaz”, comentó. El panista exhortó a los empresarios a que se defiendan de las acusaciones del presidente López Obrador, a quien incluso llamó “cobarde” por no hacer acusaciones directas, Martínez se mostró indignado por la cercanía de AMLO a los principales empresarios del país, a quienes ha invitado a comidas en Palacio Nacional y les ha pedido apoyo en diversas iniciativas, como la rifa del avión presidencial.

