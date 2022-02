Gobierno atiende caso de desaparición de ‘El Mijis’

Dentro de la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador dio la palabra a la comunicadora Frida Guerrera donde leyó una carta de la esposa de ‘El Mijis’, donde pide ayuda para encontrarlo ya que está desesperada por no tener noticias de él.

Por su parte el presidente señaló que ya se está investigando el caso de la desaparición de Pedro Carrizales, mejor conocido como ‘El Mijis’, visto por última vez el 31 de enero en Saltillo, Coahuila.

“Estamos atendiendo este caso. Rosa Icela Rodríguez es la responsable y se está trabajando en la búsqueda”, señaló.

“Hoy son 14 días de no verlo, abrazarlo, de no ver su sonrisa, de las miradas sobre las calles donde transitan los olvidados, de sentir el amor con el que planeaba ayudar a los presos injustamente, de no mirar, no alimentar migrantes que sobreviven incertidumbre de dolor pero la verdad es que cada día que pasa crece más el miedo de que su vida se reduzca”.

También dijo que, “aunque reconozco y agradezco todo el apoyo de las autoridades federales estatales, le suplico lo que cualquier esposa en mi situación suplicaría. Ayúdenme a encontrarlo, el confía en usted hay dos motivos que lo hacen andar la causa y la transformación por favor no lo deje solo. Atentamente Miriam Martínez Vargas”.

