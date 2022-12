Gobierno busca mejorar servicio aéreo; prioriza diálogo con empresas, afirma AMLO

El Gobierno de México busca alternativas para la optimización del transporte aéreo con el objetivo de asegurar un servicio de calidad y, a la par, conciliar costos más accesibles al público, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.



En conferencia de prensa matutina, el mandatario llamó a las líneas aéreas a trasladar más operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo que evitaría la saturación en la Ciudad de México.



“Que nos ayuden para que no se sature el actual aeropuerto teniendo espacios en el Aeropuerto Felipe Ángeles, porque también es una especie de resistencia, aunque digan que no, entonces que nos ayuden con eso”, subrayó.



El mecanismo de cabotaje aéreo, dijo, es la última opción a considerar porque el Gobierno de la Cuarta Transformación prioriza el diálogo y la conciliación.



“La otra es lo del cabotaje, el que se permita que empresas aéreas extranjeras puedan traer y llevar pasaje a cualquier lugar del interior del país, eso lo estamos dejando al final, porque lo que queremos ver es que se haga un esfuerzo, convencer, no imponer nada, pero ya estamos tratando”, sostuvo.



En tanto, la federación fomenta condiciones encaminadas a la creación de una aerolínea administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, plantea la compra de la marca Mexicana de Aviación a precio de avalúo.



“Ya tenemos el avalúo para que se le haga un planteamiento a los trabajadores de Mexicana. (…) Si aceptan, antes de que termine el mes, les entregamos su dinero y ya tendríamos el emblema, la marca; para el año próximo ya estaría operando”, argumentó.

