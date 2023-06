Gobierno de CDMX terminará obras antes de que termine el sexenio, Martí Batres

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El Gobierno capitalino aspira a que antes de que termine este sexenio estén terminadas todas las viviendas de reconstrucción incluidos los casos complejos, el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama afirmó que va a seguir atendiendo todos los casos de la reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de 2017, al comentarle que vecinos de Tlalpan 550 le piden que realice una visita a los edificios, el funcionario mencionó que no tiene inconveniente en ir con los damnificados de esos inmuebles.

“Es un caso muy complejo por muchas razones porque son edificios relativamente nuevos, es decir, no debieron haber tenido estos daños, luego tuvieron una primera constructora que falló en su trabajo, luego tuvieron otra que encontró que eran necesarios unos refuerzos adicionales estructurales y luego en el marco de esos refuerzos han ocurrido algunas situaciones por ejemplo, se tuvieron que ensanchar algunos muros y eso ocupó un franja de ciertos departamentos para poder ensanchar muros de carga que pudiera ayudar estructuralmente a que ya una vez ocupados no tengan riesgos al habitar nuevamente, también se colocaron una serie de pilotes adicionales que no estaban previstos”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...