Gobierno de México atiende a la población por bajas de temperaturas y lluvias en el país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno de México atiende a la población afectada ante las bajas temperaturas y lluvias que se han registrado en los últimos días.



“El Ejército implementó el Plan DN-III; se está actuando, entregando cobijas, café caliente y pan para los que tienen que trabajar temprano o están en las calles, se está atendiendo todo el norte. Hay un despliegue de las Fuerzas Armadas”, subrayó.



En conferencia de prensa matutina, el mandatario dio a conocer que, al mismo tiempo, se procura a comunidades afectadas por recientes lluvias en Veracruz, Tabasco y Chiapas.



La federación, dijo, está preparada para hacer frente a cualquier emergencia natural. En ese sentido, resaltó la labor de trabajadoras y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad.



“Baste decir que en ningún lado o en muy pocos países después de un huracán, en dos, tres días se restablece el servicio de energía eléctrica, como se hace en México”, apuntó.



Además, enfatizó que el servicio de energía eléctrica cuenta con líneas de transmisión nacionales. “Si tenemos un problema en Chihuahua o Nuevo León porque hay escasez de gas, podemos transportar energía por la línea nacional desde el centro, desde el sureste”.



“Esto no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, como está privatizado, no pueden transmitir energía, transportar energía de un estado a otro”, agregó.



México tiene fuentes de generación como energía hidráulica y eólica, por lo que no existen problemas de abasto, aseguró el jefe del Ejecutivo.



Sobre la cancelación de vuelos en Tijuana y Guadalajara debido a la situación climatológica de Estados Unidos, el coordinador general de Educación y Divulgación de la Procuraduría Federal del Consumidor, David Aguilar Romero, detalló que se reordenan las designaciones del servicio aéreo y, a la par, se atienden las demoras.

