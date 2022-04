Gobierno de México impulsa transición a energías limpias

“La iniciativa de reforma eléctrica se queda como está”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador tras el encuentro con el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry y empresarios estadounidenses.

Sostuvo que la propuesta del Poder Ejecutivo permanecerá sin modificaciones debido a que sí incluye la transición a energías limpias.

“Se les explicó el porqué de esta iniciativa y, al parecer, se sintieron atendidos y satisfechos porque no es cierto que la iniciativa tenga qué ver con promover las energías sucias, no es cierto que no nos importe producir energía solar, eólica, energía con agua en las hidroeléctricas”, enfatizó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario detalló las acciones que el Gobierno de México lleva a cabo con el objetivo de hacer realidad el desarrollo sustentable; por ejemplo, dijo, está en marcha el proyecto del parque solar más grande de América Latina.

“Estamos haciendo el compromiso de no crear plantas de carbón y estamos invirtiendo como nunca para no producir combustóleo; estamos invirtiendo en dos plantas coquizadoras y es probable que se invierta en una más para no producir contaminantes, dióxido de carbono a la atmósfera. Estamos echando a andar un plan de modernización en las hidroeléctricas, tenemos ya en marcha un parque solar que va a ser el más grande de América Latina en producción de energía en Puerto Peñasco, Sonora”, sostuvo.

Ante representantes de medios de comunicación presentó los puntos básicos del Gobierno de la Cuarta Transformación, relacionados con el sector energético, que expuso en la reunión con el enviado para el clima, John Kerry, el embajador Ken Salazar e integrantes del sector empresarial de Estados Unidos:

– Aplicación del programa de reforestación más importante del mundo con inversión de mil 500 millones de dólares.

– Extracción de petróleo de manera racional por parte de Pemex sin rebasar los 2 millones de barriles diarios a pesar de contar con reservas adicionales.

– No se autoriza el fracking.

– Modernización de las seis refinerías del país y adquisición de la planta de Deer Park en Texas.

– Próxima instalación de la refinería de Dos Bocas.

– México solo cuenta con tres plantas carboeléctricas que funcionan al 50 por ciento, el equivalente al 0.35 por ciento de la producción de energía con carbón en China.

– México está en condiciones de apoyar la transición energética de la industria automotriz norteamericana en el país aportando la energía que requiera.

– Respeto a los permisos de importación de cinco petroleras para introducir combustible, bajo condiciones de precios justos y legalidad, es decir, no vender huachicol, ni hacer contrabando.

El presidente reafirmó que la reunión se realizó en un ambiente de respeto en la que se dejó clara la posición de defensa de la soberanía y el proceso de transformación por el bien de la nación.

Negó la imposición de un grupo de Estados Unidos para revisar los contenidos de la reforma eléctrica y sostuvo que continuará la buena relación bilateral.

“Ni patio trasero ni delantero. (…) Nosotros no podríamos aceptarlo, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de China, ni de Rusia”, remarcó.

