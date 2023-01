Gobierno de México realiza histórico rescate del patrimonio arqueológico en antiguas ciudades por construcción del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tienen precedentes las tareas de rescate arqueológico que se llevan en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, estados que componen la ruta del Tren Maya.

“Se está haciendo un rescate arqueológico cuidadoso y muy profundo, lo que no se ha hecho en muchísimo tiempo. Es el rescate de toda una gran área, una nación, algo espléndido y son muchos los arqueólogos, antropólogos que están trabajando”, subrayó.

“Se va a ir dando a conocer lo nuevo que se va descubriendo para que no se piense solo en el Tren Maya, que sí es un medio de transporte moderno, importante, pero lo esencial es la comunicación y el rescate de las antiguas ciudades mayas de toda esta región del país”, agregó en conferencia de prensa matutina.

Al 4 de enero, el registro y preservación que realiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), comprende 35 mil 700 bienes inmuebles, entre los que se encuentran basamentos, albarradas y nivelaciones; mil 651 bienes muebles que contemplan metates y cerámica, además de 463 osamentas, 739 mil 274 fragmentos de cerámica analizados del tramo 1 al 4; 591 vasijas en proceso de análisis y mil 114 rasgos naturales asociados al contexto arqueológico como cuevas, pozos y cenotes.

El director general del INAH, Diego Prieto Hernández, presentó el reporte mensual de acciones de salvamento arqueológico que acompañan la construcción del Tren Maya; sostuvo que lo realizado en el sureste del país “es ahora el ámbito del más grande proyecto de investigación sobre las culturas mayas antiguas que se haya hecho en la historia”.

Del tramo 1 al 6 concluyó el trabajo de prospección que consiste en recorridos de terreno con el propósito de registrar las estructuras arqueológicas, así como las concentraciones de vestigios.

El proceso de excavación del tramo 1 al 3 está completo, mientras que el tramo 4 tiene un 90.45 por ciento de avance; los esfuerzos se concentran en los tramos 5, 6 y 7.

Continúan las actividades de investigación, conservación, cuidado y mejora de las unidades e infraestructura en los 26 sitios incorporados al Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza) a fin de recibir próximamente al público a través de los Centros de Atención a Visitantes (Catvis).

El titular del INAH indicó que se redoblarán esfuerzos para la preservación de Chichén Itzá, en Yucatán, donde será instalado un nuevo Catvis a fin de responder a la creciente demanda de servicios.

En ese sitio actualmente se impulsa la estabilización de estructuras, conservación de elementos arqueológicos, apertura de áreas y actualización de las rutas del recorrido con el propósito de abrir el sector conocido como Chichén Viejo, que da cuenta de sus inicios.

Además, se concluyó el proyecto ejecutivo del museo de sitio de Chichén Itzá, cuyo objetivo es ofrecer información y una interpretación accesible de la historia a partir de la exhibición de más 800 piezas provenientes del lugar, algunas expuestas por primera vez.

