Gobierno federal trabaja en instalación de nuevo depósito de residuos sólidos en Veracruz; sustituirá tiradero «Las Matas»

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los habitantes de los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Jáltipan, Cosoleacaque, Zaragoza y Nanchital, en Veracruz, a brindar facilidades a los gobiernos federal y estatal para instalar el nuevo depósito de residuos sólidos al sur de la entidad que sustituirá el tiradero “Las Matas”; esta acción significará el cumplimiento del compromiso presidencial de clausurar el sitio y cambiarlo por otro que no represente daños a la salud de la población.



“Pedirles que nos ayuden; ya tenemos los recursos para comprar el terreno. La ayuda es que no se aprovechen, que no quieran hacer su agosto los que tienen algún terreno, que no olviden que el dinero es del pueblo. El presupuesto no es del gobierno, es del pueblo”, expresó.



En conferencia de prensa matutina explicó que “necesitamos tener un sitio para el manejo de la basura. Aun cuando esto es un asunto de los gobiernos municipales, como los baches que no tienen que ver de manera directa con el gobierno federal, sí es algo que preocupa a todos y al final de cuentas (…) lo que la gente quiere es que se resuelvan los problemas sea quien sea el gobierno”.



Durante el diálogo con representantes de los medios de comunicación se comprometió a atender este asunto desde la federación y a firmar con el gobierno estatal un acuerdo de mantenimiento permanente en el municipio en el que se encuentre el nuevo depósito.



Adicionalmente, dijo, en la zona se realizará la obra que decida la gente.



“Una necesidad sentida por la población. Se hace una asamblea y dicen: ‘esta es la obra que queremos’. El gobierno federal va a transferir los recursos, va a financiar la obra. Ese es el plan”, enfatizó.



La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, presentes en la conferencia matutina, informarán periódicamente sobre los avances del proyecto nuevo depósito para tratamiento de residuos.



La titular de la Semarnat recordó que fue un compromiso de campaña del jefe del Ejecutivo la clausura y saneamiento del tiradero a cielo abierto “Las Matas”, en Veracruz, en donde se reciben desechos, desde 1997 y hasta la actualidad, provenientes de Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Minatitlán, los cuales hacen en conjunto una población cercana a los 586 mil 377 habitantes. A diario se generan 532 toneladas de residuos urbanos.



“Se está buscando un espacio coherente técnicamente, pero también la población nos debe ayudar en un sentido de tener el espacio adecuado a nivel de distancia para poder tener el sitio a donde colocaremos el nuevo manejo de residuos sólidos”, puntualizó.



Agregó que a pesar de los impactos por el funcionamiento del lugar no puede cerrarse hasta tener un nuevo sitio de disposición final de residuos.



Están en proceso las aclaraciones y gestiones para iniciar negociación y compraventa de terrenos; los estudios y el proyecto de ingeniería de la clausura, así como la Firma del Convenio y Reglamento del Organismo Público Descentralizado Intermunicipal (OPDI).



Expuso que en 2019 se realizaron trabajos de compensación, compactación y cobertura de residuos; en 2021 el Gobierno de México ya contaba con recursos para el saneamiento de “Las Matas” y este año la Semarnat firmó convenio con el gobierno estatal y los municipales a fin de hacer sinergia en el proyecto.



Los trabajos de pre-saneamiento que a la fecha se realizan concluirán en enero de 2023.



El Conacyt participa en la capacitación a operadores de maquinaria y funcionarios municipales en manejo de rellenos sanitarios; también aporta maquinaria adicional para acciones de remoción y compactación de residuos en “Las Matas”.



El presidente López Obrador afirmó que en el país “lo que necesitamos es acción; hechos, no palabras. Además, ya nos falta muy poco”.



Confió en que las administraciones posteriores darán continuidad al cambio y seguirán trabajando en beneficio del pueblo.

