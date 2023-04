Grupo de choque saca violentamente de su hogar a una familia

El miedo se apoderó de una familia la noche del pasado sábado, luego de ver como ingresaban de forma violenta un grupo de sujetos que portaban palos y armas de fuego para sacarlos de su hogar que horas antes acababan de recuperar, pero a pesar de las llamadas de desesperación al 911, elementos de la policía capitalina no acudieran a apoyarlos, y ahora deberán a ver dónde pernoctarán.

Este caso se registra, luego de que los uniformados de la SSC en la Ciudad de México, Jaime Jair Jasso Irigoyen y Fernando Covarrubias Trejo, tuvieron que regresar ese inmueble de la calle Mitla en la colonia Narvarte Poniente, perímetro de la alcaldía Benito Juárez, mismo que se apoderaron de manera ilegal desde el pasado 23 de noviembre de 2022, por lo que fueron denunciados penalmente.

Los hechos de despojo quedaron registrados el pasado mes de noviembre en la carpeta de investigación CI/FIBJ/BJ-2/UI-3/ C/D/01807-11-2022, lo que en diciembre motivó al área de Asuntos Internos, enviar una carta al propietario del inmueble para que denunciara a los malos servidores públicos, por lo que al ver que su “chamba” corría peligro, decidieron regresar el inmueble.

No obstante, al sentir que su negocio de venta se les caía, al parecer buscaron al cabecilla de un grupo de choque de la colonia Doctores, y éstos al tener un presunto pago, se presentaron con palos y armas de fuego uy recuperaron la casa, sin que policías les brindaran apoyo a los afectados, que de nueva cuenta vivirán un calvario al volver a quedarse en casa de amigos y familiares.

“Esto no puede ser posible, que la autoridad no le brinde justicia a quienes somos víctimas de algún delito; ya nos afectaron los policías la primera vez durante varios meses y ahora que pensábamos que dormiríamos tranquilos, llega un grupo de choque y a punta de pistola nos sacan de la casa, no sin antes amenazarnos de muerte en caso de que regresemos a pelear por nuestro patrimonio”, detalló el afectado, José Manuel Olvera y Salazar.

