Grupo feminista exige justicia al exterior del, Reclusorio Oriente

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El grupo feminista “Mujeres en Vanguardia” realizó una protesta en las inmediaciones del Reclusorio Oriente de Avenida Reforma 100, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, por la actuación del juez de Control Erick Allende Alonso, quién resolvió no vincular a proceso a César Jonathan Martínez Morales como presunto responsable del delito de violación en agravio de Zuley “N”, pese a contar con pruebas sólidas que acreditaban los hechos. En entrevista la abogada de la afectada Helué Olmos, indicó “se presentó el recurso de apelación a la no vinculación a proceso del imputado, estamos a la espera de que una Sala del Poder Judicial de la CDMX resuelva, consideramos que el Ministerio Público aportó los indicios de prueba contundentes para procesar a Martínez Morales, cómo el diagnóstico del médico legista que la atendió que certifica que hay lesiones, el dictamen en psicología que arroja que hubo afectación emocional en Zuley, las entrevistas que le realizaron las autoridades, por eso no entendemos por qué el juez no las consideró”. Cabe señalar que en la carpeta de Investigación CI-FIDS/FDS-7UI.FDS-7-02/00531/05/2023 por el delito de violación contra César Jonathan Martínez Morales se encuentran datos de prueba como la grabación de los hechos ocurridos en el Hotel Cuba de la calle de República de Cuba colonia Centro, la llamada al 911 denunciando el ilícito, la intervención de Claudia Morales para evitar la detención de su hijo, quién de acuerdo a testimonios lo señalan de pedir 15 mil 500 a cambio de dejar trabajar a volanteros de ópticas que laboran en la calle de Tacuba, o de pedir favores sexuales a las mujeres sino le pagan, entre otros indicios. Subrayó, “el juez Allende Alonso solamente valoró hechos subjetivos de prueba, que en sí eran mensajes de WhatsApp supuestamente entre mi representada y él, estos carecen de veracidad y confiabilidad, sin un nombre ni fecha, con otro número de móvil al que usa mi cliente, presentados por el abogado de Jonathan Martínez”. Comentó, se espera que los Magistrados del PJCDMX analicen el caso y revoquen la resolución del juez de Control, y se ordene la reposición del proceso y se enjuicie a César Jonathan Martínez Morales, quién es hijo de Claudia Morales y el ex policía Martín Rebolledo, quienes cuentan con varias carpetas de investigación en su contra por diversos delitos. La litigante aseveró “simplemente queremos que se le haga justicia a Zuley, consideramos que el juez de Control no hizo bien su trabajo, valoró únicamente pruebas subjetivas y no indicios sólidos cómo los que se presentaron para demostrar la presunta responsabilidad de Martínez Morales en hechos ilícitos, además, de esta denuncia cuenta con dos investigaciones más en su contra por extorsión y robo, también hacemos un llamado a la Fiscal Ernestina Godoy para que ponga atención a este caso de violencia de género, y se actúe conforme a derecho, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que se haga justicia, hoy cerramos calles, acudiremos a todas las instancias que sean necesarias, incluso pediremos cambio de juez de la causa e intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la capital, a fin de que se haga justicia”. Por su parte, la afectada pide que en este asunto saque las manos la Fiscal Ernestina Godoy “tal parece que hay interés de la fiscal para apoyar a este delincuente, a este violador. Lo señalo porque a su familia, quienes tienen carpetas de investigación por diferentes delitos hasta los cuidan patrullas de la Policía de Investigación, tengo miedo de que me puedan matar o hacer algo a mi familia, sólo pido justicia que se actué conforme a derecho.

