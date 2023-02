Grupos facciosos de Antorcha se apropiaron de la, Universidad Autónoma de Chapingo

* Respaldados por Notaría 4 de Tlaxcala se adjudican rectoría y presupuesto de 3 mil 200 millones de pesos.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El Rector Estatutario de la Universidad Autónoma de Chapingo, José Solís Ramírez pone el dedo en la llaga al denunciar la intromisión del grupo Antorcha Campesina en la institución, así mismo, señalo el presunto fraude que han realizado al erario de la escuela que asciende hasta en 180 millones de pesos, aseguró, que la carta fuerte de dicha asociación política es Ángel Garduño García quien “renunció” a su cargo de Rector para competir por la titularidad de la Universidad en estas próximas elecciones y con trampas le han ido limpiando el camino para que gane, “Es importante señalar, dijo Solís Ramírez que durante la gestión del Interino Ángel Garduño García, se emitieron títulos universitarios sin validez, los cuales fueron firmados durante el interinato en cuestión”. Por otro lado, en conferencia de prensa denunció la participación y colusión de la Notario Público número 4 de la Demarcación de Ocampo en el Estado de Tlaxcala, Raquel Beatriz García Lozano con dicha agrupación “social” quien se encargó de protocolizar cargos del personal que labora en la institución contraviniendo el estado de derecho “pues emitió varios documentos ilegales con los que se ostentan los espurios para administrar la Universidad”, durante su denuncia el Rector señaló “es importante revisar la actuación de las autoridades federales ya que los espurios afirman que el jurídico de la SADER que es cabeza de sector, valido su estatus legal a sabiendas que hay ilegalidad; ejerciendo el presupuesto de tres mil 200 millones de pesos sin conocer el destino legal de los ejercido”. Por otro lado, dejó en claro que se han interpuesto por estos hechos 15 denuncias ante instancias federales y de Tlaxcala, cómo la FGR, la Procuraduría estatal, la Consejería Jurídica, Asociaciones de notarios, para revisar las actualizaciones de la notaría García Solano quien válido la elección del espurio Ángel Garduño y los grupos allegados a Antorcha Campesina “que desde hace décadas se han asentado en la Universidad Autónoma de Chapingo, fingiendo ser grupos estudiantiles para aleccionar y adoctrinar cuadros que sirvan a sus propósitos”. Agregó que los delitos en los que incurren estos grupos facciosos son desde usurpación de identidad, malversación y uso indebido de recursos públicos, toma de instalaciones fuera de toda normatividad, entre otros, “lo peor, es que se están haciendo uso de edificios, recursos materiales y de alrededor de 180 millones de pesos, que en teoría deberían ser utilizados para beneficio de la casa de estudios y su comunidad, en general el alumnado proviene de sectores marginales, entonces como se les va apoyar”. Para sustentar su dicho mostró una serie de documentos, así como el número de carpetas de investigación que hay en contra de los integrantes de Antorcha Campesina. Al hablar de su de su remoción Solís Ramírez explicó que esto data del 6 de octubre de 2022, “fui removido en una asamblea ilegal, no sé verificó con base en un plebiscito cómo lo prevé el Estatuto Universitario en su artículo 25 fracción II, 26 fracción II… no había quórum suficiente para ello tenía que ser aprobado por el 50 por ciento de la comunidad universitaria, y no fue así”, finalmente , solicitó la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que se investigue en qué se han utilizado los 3 mil 200 millones de presupuesto para la Universidad, “no creemos que la actual administración haya hecho buen uso de ellos, hay faltantes de animales, ventas con facturas fuera de normatividad, falta de mantenimiento para las instalaciones universitarias, nula inversión para las investigaciones agropecuarias para el campo nacional, algunos grupos se han beneficiado con esta gestión espuria en Chapingo”. Y que, agregó, “otro aspecto preocupante es que la documentación oficial que maneja carece de validez oficial, que puede traer problemas a alumnos y egresados, porque estatutariamente seguimos siendo el representante legal de la Universidad Autónoma de Chapingo conforme a la normatividad, esperamos pronta solución de las autoridades”.

