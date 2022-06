Gustavo Madero advierte a Marko Cortés que deben liberar al partido del “cadenero de la discoteca”

El ex dirigente del PAN, Gustavo Madero no se anduvo por las ramas, y así de manera contundente, directa, clara, no se guardó nada y adelantó que ha llegado el momento de liberar el partido “de la captación de los controladores de los padrones, del cadenero de la discoteca, para vivir a plenitud una vida interna de partido ejemplar y poder convencer con el ejemplo a los ciudadanos desilusionados”.

