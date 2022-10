Habrá nuevos cambios a minuta de reforma militar, dice Monreal

Habrá nuevos cambios a minuta de reforma militar para convencer a “senadores indecisos “, dice Monreal El líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Avila, anunció nuevos cambios a la minuta con proyecto de Decreto para ampliar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en las calles y convencer a senadores indecisos.

En entrevista, el legislador consideró que con las modificaciones y agregados que serán incluidos en un addendum a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, está muerta la “Ley Alito”, porque se trata de una nueva iniciativa mejorada, por lo que señaló que no hay motivo para que la oposición vote en contra.

Detalló entre los nuevos agregados destacan que el Fondo presupuestal para el fortalecimiento de las Policías estatales y municipales se creará en 2023 y no hasta 2024, como establecía el documento aprobado ayer en comisiones.

Destacó que a partir del ejercicio fiscal 2023, el Ejecutivo Federal establecerá dicho fondo de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente ”.

Dijo que el fondo se podrá nutrir de aportaciones distintas como subejercicios, recursos frescos e incluso recursos incautados al crimen organizado, lo que será parte de una nueva ley.

Además, informó que se incluirá un corchete para aclarar que esta reforma no deja sin efectos las acciones de inconstitucionalidad o recursos de impugnación presentadas contra la militarización de la Guardia Nacional.

“Vamos a agregar un párrafo donde diga que es sin perjuicio de las acciones que están sub judice, es decir que no afecta ni habrá sobreseimiento, invocando las reformas que ahora estamos haciendo”, explicó.

Ricardo Monreal aseguró que con este nuevo dictamen quedó muerta la “Ley Alito”, por lo que hizo un llamado a la oposición a “no ver fantasmas” en la propuesta.

“Ya no puede ser un motivo de disputa el tema de la ‘Ley Alito’, nosotros respetamos a Alito, pero no tiene que ver porque es otra iniciativa distinta. Ya no deben de pelearse con fantasmas los adversarios porque construimos un nuevo diseño de modificación al quinto transitorio, (que es) mucho mejor”, puntualizó.

“No hay razón para que la oposición no acepte el dictamen. Les aceptamos todo, lo que dicen ellos les aceptamos todo. (…) No habría razón, salvo que se trate de alguna estrategia electoral, política, yo la respeto”, expresó el presidente de la Jucopo.

