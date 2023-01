“Habrá un gobierno verdaderamente del pueblo y para el pueblo”: Delfina Gómez

La precandidata única de Morena a la gubernatura Delfina Gómez Álvarez, aseguró que el Estado de México a sufrido casi 100 años de robo y corrupción, por lo que este año habrá un cambio de gobierno del pueblo y para el pueblo que no mienta, que no traicione y que no robe.

En su cuarto día de precampaña la precandidata única de Morena a la gubernatura del Estado de México Delfina Gómez Álvarez, visitó el municipio de Chalco dónde aseguró que la gente quiere un verdadero cambio.

“A qué lograr lo que tanto deseamos, está problemática que tenemos es con la intención de que haya un gobierno verdaderamente del pueblo y para el pueblo, que sea plural, que sea incluyente y sobre todo que sea honesto”.

“Un gobierno que no mienta, que no traicione y que no robe, ellos intentarán presionar, intentarán chantajear incluso decir mentiras lamentablemente eso es lo único que puede hacer la descalificación, por eso no podemos caer en eso”, dijo.

Durante su intervención hizo un llamado a su militancia a no confiarse y hacer todo lo necesario por ganar el gobierno mexiquense.

La precandidata recorrió el centro de esta demarcación dónde saludó a los comerciantes del Mercado Municipal y escuchó sus necesidades.

Entre gritos de “Gobernadora, gobernadora”, Delfina Gomez agradeció contar con un gran equipo, unido y tener el apoyo de la gente.

La precandidata de Morena y de los partidos Verde Ecologista y del Trabajo; criticó la coalición conformada por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza y aseguró que intentarán presionar y chantajear.

Durante su visita al este municipio mexiquense recorrió las colonias Los Héroes Chalco, San Juan Granjas de Chalco, Covadonga, Centro y Llanos de San Juan de Dios.

Delfina Gómez estuvo acompañada por ex presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García, y del alcalde de Chalco Miguel Gutiérrez, la diputada Anahi Burgos.

Pidió a los vecinos, taxistas, mujeres amas de casa entre otros de la colonia Llanos de San Juan de Dios, sumar esfuerzos para ganar la batalla maestra.

Dijo que regresará al municipio de Chalco cuando inicie su campaña, para decirle a la población que van a ganar la gubernatura del Estado de México.

Por su parte la Consejera de Morena Abigail Sánchez, dijo que los habitantes de la colonia San Juan de Dios están preparados para recorrer las secciones de esta comunidad y que haya un cambio.

“Queremos un cambio en el Estado de México, queremos que la cosas cambien y queremos la transformación de nuestros pueblos”, dijo.

La precandidata única dijo va trabajar para la gente, la cuál aseguró que fue olvidada por los gobiernos anteriores.

“Nosotros vamos a lo que vamos, a trabajar por la gente por eso estamos advirtiendo a casi 100 años de vicios, a casi 100 años de corrupción vamos a ganar, vamos muy bien, estamos bien, pero no nos podemos confiar, ellos tienen un largo colmillo para hacer cosas deshonestas; eso provocó que hace seis años nos robaran lo que en derecho nos correspondía”.

