Hacienda transfiere 22 mil 500 mdp a Dos Bocas para pagar impuestos por contratos

Una vez más parece que las cuentas no salen o simplemente no se están haciendo de acuerdo al presupuesto que de entrada se tenía contemplado para la construcción de la refinería Dos Bocas, pues ahora se sabe que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rescató a la mencionada refinería a través de una transferencia urgente de 22 mil 500 millones de pesos (mdp) que realizó para que la entidad petrolera pudiera pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los contratos de construcción, simplemente y sencillamente porque dichos pagos no estaban contemplados en el presupuesto inicial.

Y entonces nos viene a la mente que el mismo día en que fue inaugurado una parte de Dos Bocas, la secretaria de Energía, Rocío Nahle aseguraba que el dinero que se había gastado en la obra, hasta ese momento, ya contemplaba el pago de impuestos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...