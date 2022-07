Hermano de AMLO aclara que no cometió delito por recibir dinero en efectivo

El hermano de Andrés Manuel López Obrador (AMLO),Pío López Obrador aseguró que no cometió ningún delito como se pudiera concluir en el video donde se le puede ver recibiendo dinero en efectivo.

Pío López Obrador fue más allá al dejar en claro que desde el 2020 se levantó una denuncia para que fuera investigado por los hechos documentados en video pero hasta el moment o no se ha llegado a ninguna conclusión.

Esa fue la razón por la que Pío López Obrador se vio en la necesidad de promover un amparo federal debido a que las autoridades electorales no decidían si tendrían que judicializar su caso o en su defecto declarar el no ejercicio de no acción penal.

