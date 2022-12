Ignacio Mier pide a diputados Morenistas no violar ley con espectaculares

Ahora fue el propio coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien llamó a sus compañeros de bancada a no violar la ley, en referencia a los espectaculares en favor de Claudia Sheinbaum que admitieron haber colocado en varias ciudades, a mantenerse unidos y a no caer en diferencias.

De manera muy cordial Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, pidió a sus compañeros no violar la ley electoral, luego de que varios de los legisladores confirmaron haber pagado espectaculares a favor de la candidatura presidencial de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“Es un llamado abierto que no violenten la ley y que no entremos entre nosotros en disputas, porque no ayuda a la unidad”.

