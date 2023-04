Impera campaña de acusaciones, desprestigio y pocas propuestas

Por Karina A. Rocha Priego

Culminó la Semana Santa y, a pesar de que esta fue semana de vacaciones para servidores públicos, legisladores de Morena -principalmente-, ocuparon su tiempo “de descanso” para “analizar” a su conveniencia el trabajo que viene desarrollando la candidata de “Vamos por el Estado de México”, Alejandra del Moral, por lo cual han hecho algunas declaraciones denostando, criticando, las propuestas de la aliancista Del Moral para confundir al electorado.

Dicen que “en la guerra y en el amor” todo se vale, sin embargo, mientras morenistas se quejan de “guerra sucia” en su contra, estos hacen exactamente lo mismo contra su adversaria política.

Pero estarán de acuerdo en que, mientras los priistas “se quedan callados”, los morenistas siguen “sembrando odio” entre la población del Estado de México, en un afán de manipular su decisión de votar y por quién, lo peor de todo es que, lo que están realmente logrando, no es atacar a la contrincante priista, sino provocando que el electorado se abstenga de votar el próximo 4 de junio, cayendo en el abstencionismo, principal enemigo de un proceso electoral transparente.

La pregunta es, sin lugar a dudas, ¿priistas, perredistas, panistas y nuevo aliancistas qué hacen para proteger a su candidata? Pues, si bien es cierto que los dirigentes estatales y nacionales de estos institutitos políticos, han acompañado a Alejandra del Moral, nadie ha contradecido las acusaciones que han lanzado los morenistas y no necesariamente se tiene que afectar la campaña que desarrolla Del Moral pero, cuidado, pues “el que calla, otorga” y los aliados de Alejandra del Moral se han quedado callados demasiado tiempo.

Ahora bien, desde el inicio de las campañas (3 de abril), corren por redes sociales toda clase de memes, videos, entrevistas, pero sobre todo, acusaciones contra una y otra candidata que, no necesariamente tienen que ser creados o subidos por integrantes de ambos equipos de campaña, cualquier ciudadano puede hacerlo pero, lo que llama la atención, es que se ataca a “la mujer candidata”, no importa a quien representa, se trata de que “es mujer” y quienes se supone avalan toda ley que tenga que ver con proteger a las mujeres en el Estado de México, hoy se atreven a señalar, contradecir y llamar “mentirosa” a la priista.

Pero ¿quién mentirá más? En esta campaña rumbo a la gubernatura del Estado de México, se sigue hablando de corrupción, de abuso, de neoliberalismo; se insiste en que ¡se acabará con la corrupción!, pero, ¿qué no a cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya se hubiera logrado algo de eso, como prometió en campaña? Porque, no acabamos de entender cómo se insiste en esa “bandera de campaña” cuando el mismísimo Presidente de México dice ¡ya se acabó la corrupción en este gobierno!, aunque ¡SE INCREMENTÓ!.

Pero parte de la campaña de desprestigio contra Del Moral, es esa, que de seguir el PRI en el poder, los actos abusivos ¡contra el pueblo! se seguirán cometiendo aunque, hay que decirlo, uno de los actos de corrupción más notorios, es el proselitismo que servidores públicos en funciones hacen a favor de Morena a través de entrevistas “banqueteras” contratadas, para contradecir al equipo contrincante. Pero al final, si al pueblo lo dejan decidir, tendrá la última palabra.

Aunque otro punto que hay que “reclamar” como electores, es que se siga permitiendo “se siembre el odio”; algunas propuestas vienen acompañadas de lo de siempre: echar más leña al fuego y avivar el repudio sobre “la contrincante e instituciones públicas” sin considerar el juego de propuestas de quienes van en busca del voto para ganar estas elecciones.

Es en serio, como electores y como mexiquenses, va a llevar, insisto, la siembra de odios pues, si bien ese fue “el éxito” del Presidente de México en su campaña política, también hay que recordar que no fue eso, precisamente lo que le dio el triunfo a López Obrador, sino el acuerdo inmoral entre el expresidente Peña Nieto y el hoy jefe del Ejecutivo Federal, así que no se dejen confundir y mejor analicen propuestas; no solo consideren a ver quién “lastima más con sus insultos y acusaciones”, sino a ver quién presenta mejores propuestas, cumplibles y creíbles, no de fantasía como se acostumbra en tiempos de elecciones.

Pero, una cosa más, si se vende usted, querido elector, ¡véndase bien!, ¡véndase caro!, y exija como tal, porque quienes buscan un cargo público, sea hombre o mujer, deben recordar que se convierten “en empleados del pueblo” y como tales deben de responderle al electorado.

En fin, podríamos hacer infinidad de comentarios respecto a este proceso.

